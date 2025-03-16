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لبنان

في شارع لبنانيّ.. إشكال يبدأ بـ"مزاح" وينتهي بإطلاق نار وجرحى!

Lebanon 24
16-03-2025 | 00:58
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وقع إشكال في منطقة القبة - شارع ابن سينا بمدينة طرابلس، تطور إلى إطلاق نار متبادل ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح. 
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وعلى الأثر، جرى نقل المصابين إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، وعرف أنه جرى لاحقاً الجريح "م.ن" الى مستشفى المظلوم اثر تعرضه لطلق ناري في كتفه.

وبحسب المعلومات، فإن الإشكال بدأ كمزاح بين عدد من الشبان، لكنه سرعان ما تحول إلى خلاف حاد بسبب استخدام المفرقعات النارية، مما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع إطلاق نار.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث لتوقيف المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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