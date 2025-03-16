وقع إشكال في منطقة - شارع ابن سينا بمدينة ، تطور إلى إطلاق نار متبادل ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.

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وعلى الأثر، جرى نقل المصابين إلى الحكومي لتلقي العلاج، وعرف أنه جرى لاحقاً الجريح "م.ن" الى المظلوم اثر تعرضه لطلق ناري في كتفه.



وبحسب المعلومات، فإن الإشكال بدأ كمزاح بين عدد من الشبان، لكنه سرعان ما تحول إلى خلاف حاد بسبب استخدام المفرقعات النارية، مما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع إطلاق نار.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث لتوقيف المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



