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لبنان

عون إلى باريس هذا الشهر وسلام إلى السعودية بعد الفطر.. مقترح أميركي لإيقاف مساعدات لبنان "تدريجياً"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-03-2025 | 02:00
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يقوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بزيارة إلى فرنسا وسيستقبله الرئيس ايمانويل ماكرون في 28 من الشهر الجاري.
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وتعتبر الزيارة بمثابة المؤشر على التزام فرنسا "الكامل" تجاه "تعافي" لبنان و"سيادته".
 
وكانت باريس استضافت في تشرين الاول الماضي مؤتمراً دولياً لدعم لبنان ، خلال تولي الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة، وأسفر المؤتمر عن وعود بمساعدات مختلفة تزيد على المليار دولار
 
وأمس، قالت الخارجية الفرنسية إنه من المهم ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق.
 
وبحسب المعلومات، فإن المؤتمر الدولي المقبل لدعم لبنان لن يُعقد قبل الربيع المقبل، وأنّ المسؤولين اللبنانيين باتوا على علم بألا ضوء أخضر للدول المانحة لإعطاء أموال من أجل إعادة الإعمار، وسط تخوّف السلطة اللبنانية من فرض شروط جديدة على لبنان، ما قد يعرقل أي حل قريب لهذا الملف".
 
وأفادت المعلومات بأن "مجموعة أصدقاء لبنان" سوف تعقد اجتماعها المقبل في لبنان، من أجل توفير المساعدات الضرورية  للجيش الذي عليه مهام كثيرة في المرحلة المقبلة في ما خص حماية الأمن والإسقرار في لبنان والانتشار في الجنوب.
 
وفي سياق آخر، كشفت رسالة إلكترونية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" عن مقترحٍ قدّمه مسؤول في إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، يقضي بالإيقاف التدريجيّ للمساعدات الأميركيّة إلى كلٍّ من لبنان ومجتمع اللاجئين الروهينغا.
 
 
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملةٍ أوسع لتقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة (USAID) ودمج ما تبقى منها في وزارة الخارجيّة، وفق ما ورد في الرسالة.
 
وفي عين التينة، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل خرقها لبنود وقف اطلاق النار والقرار 1701.كما تم البحث في ملف التعيينات الادارية والالية التي ستعتمد والتي سيتم بحثها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
 
إلى ذلك، يتوجه رئيس الحكومة إلى المملكة العربية السعودية بعد عيد الفطر المبارك لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية المؤجلة.
 
 
وأكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في خلال حفل إفطارٍ رمضانيٍّ أقامه مفتي الجمهوريّة اللبنانية عبد اللطيف دريان" أنّ لبنان وطنٌ يتّسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم. ومن هنا تأتي أهميّة المشاركة السياسيّة لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميشٍ أو عزلٍ أو إقصاءٍ لأيّ مكوّنٍ من مكوّناته".
 
وشدّد على أنّ "الدولة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبنانيّ وخصوصيّته، ملتزمةٌ، وقبل أيّ شيءٍ، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القويّة القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك".
 
وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أهمية اعتراف المجتمع الدولي بسيادة لبنان وحياده، وقال الراعي: "يحظى الرئيس عون، ومعه رئيس الوزراء سلام والحكومة، بثقة جميع اللبنانيين. مهمتهم ليست سهلة، لكننا جميعًا نثق بقدرتهم على القيام بما هو ضروري لبدء إعادة بناء البلاد، وإجراء إصلاحات جديدة، وإنعاش الاقتصاد".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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