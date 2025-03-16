من لواء إلى سفير

قال مصدر سياسي مقرب من أحد قادة الأمنية الذي سلّم منصبه لخلفه إثر التعيينات الأخيرة، الى أن صديقه اللواء لن يتقاعد بعد خروجه من الخدمة، كون البلد لا يزال بحاجة لخبرته، ولا يزال بإمكانه العطاء والإنتاجية ، فمن المرجح أن يكون سفيراً للبنان في إحدى الدول وبالتحديد دولة خليجية صديقة للبنان.

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المصدر أشار الى أن اللواء يعمل على إصدار كتاب قيّم عن التجربة الأمنية يضع فيه جميع خبراته في هذا المجال، كما سيستفيد العهد منه إستشارياً في ملف طالما شكل عبئاً على منذ عشر سنوات حتى اليوم.