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لبنان

من لواء إلى سفير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-03-2025 | 02:15
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قال مصدر سياسي مقرب من أحد قادة الأجهزة الأمنية الذي سلّم منصبه لخلفه إثر التعيينات الأخيرة، الى أن صديقه اللواء لن يتقاعد بعد خروجه من الخدمة، كون البلد لا يزال بحاجة لخبرته، ولا يزال بإمكانه العطاء والإنتاجية ، فمن المرجح أن يكون سفيراً للبنان في إحدى الدول العربية وبالتحديد دولة خليجية صديقة للبنان.
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المصدر أشار الى أن اللواء يعمل على إصدار كتاب قيّم عن التجربة الأمنية يضع فيه جميع خبراته في هذا المجال، كما سيستفيد العهد منه إستشارياً في ملف طالما شكل عبئاً على لبنان منذ عشر سنوات حتى اليوم.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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