"اغتيال".. هذا ما قيل في إسرائيل عن "غارة ياطر" في الجنوب

قالت الـ"12" الإسرائيليّة، اليوم الأحد، إنَّ الجيش اغتال عُنصراً من "حزب الله" خلال هجوم في .

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وفجر اليوم، استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية سيارة الدفع في بلدة ياطر - .

وأسفر الهجوم الذي حصل عند الساعة 4.30 فجراً عن سقوط قتيلٍ وجريح.