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لبنان

"اغتيال".. هذا ما قيل في إسرائيل عن "غارة ياطر" في الجنوب

Lebanon 24
16-03-2025 | 02:16
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قالت القناة الـ"12" الإسرائيليّة، اليوم الأحد، إنَّ الجيش الإسرائيلي اغتال عُنصراً من "حزب الله" خلال هجوم في جنوب لبنان.
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وفجر اليوم، استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع في بلدة ياطر - جنوب لبنان.
 
وأسفر الهجوم الذي حصل عند الساعة 4.30 فجراً عن سقوط قتيلٍ وجريح.

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