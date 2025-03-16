Advertisement

لبنان

انتقادات لاذعة للحكومة "من أهل البيت"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-03-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1333885-638777110018804972.jpg
Doc-P-1333885-638777110018804972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت مصادر مطلعة أن الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة الجديدة هي من قبل شخصيات مناصرة للحكومة ورئيسها، ومن بين هؤلاء "صناع رأي وناشطون، وهي حملة  كبيرة ومستغربة.
 
وبحسب المصادر، فإن الانتقادات بدأت بسبب قضية التعيينات، حيث أن المحاصصة وطريقة اختيار الأسماء شكلتا مادة كبيرة للانتقاد العلني عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
Advertisement
 
وترى المصادر أنَّ جزءاً من الانتقادات مرتبطة بالتعايش مع "حزب الله" ومنحه حقوقه إن عبر التعيينات أو من خلال مراعاة "الثنائي" سياسياً وخطابياً وهذا ما لم يكن ينتظره المعارضين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
انتقاد لاذع يطال ترامب.. استخدم كلمة "فلسطينيّ" كإهانة!
lebanon 24
16/03/2025 12:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كاريس بشار مُتهمة بتقليد زميلتها سلافة معمار.. وانتقادات لاذعة لها (فيديو)
lebanon 24
16/03/2025 12:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"هذا الموضوع لا يحتمل لا التأويل ولا التنظير".. عدوان لمتري: التعثر بدأ من أهل البيت
lebanon 24
16/03/2025 12:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب "انتقادات طهران العلنية للسياسات التركية"
lebanon 24
16/03/2025 12:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:06 | 2025-03-16
06:05 | 2025-03-16
06:00 | 2025-03-16
05:39 | 2025-03-16
05:28 | 2025-03-16
05:25 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24