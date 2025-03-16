انتقادات لاذعة للحكومة "من أهل البيت"

أكدت مصادر مطلعة أن الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة الجديدة هي من قبل شخصيات مناصرة للحكومة ورئيسها، ومن بين هؤلاء "صناع رأي وناشطون، وهي حملة كبيرة ومستغربة.

وبحسب المصادر، فإن الانتقادات بدأت بسبب قضية التعيينات، حيث أن المحاصصة وطريقة اختيار الأسماء شكلتا مادة كبيرة للانتقاد العلني عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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وترى المصادر أنَّ جزءاً من الانتقادات مرتبطة بالتعايش مع "حزب الله" ومنحه حقوقه إن عبر التعيينات أو من خلال مراعاة "الثنائي" سياسياً وخطابياً وهذا ما لم يكن ينتظره المعارضين.