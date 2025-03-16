هذا ما يشهده الوسط التجاري

وسط بيروت حركة لافتة تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

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ومن الملاحظ أن عدداً كبيراً من اللبنانيين يتردد إلى أسواق بيروت وذلك بعد إعادة كافة الطرق المحيطة بساحة النجمة بدءاً من شارع المصارف وصولاً إلى الوسط التجاري وإزالة الحواجز الإسمنيتة والأسلاك الشائكة بعد أكثر من 5 سنوات على إقفالها.

وعُلم أنه في الفترة الأخيرة تم افتتاح 63 متجراً في أسواق بيروت لعلامات تجارية عالمية على أن يتم افتتاح أكثر من 50 متجراً جديداً في الأشهر المُقبلة.

كذلك، تمَّ افتتاح أكثر من 30 مطعما في وسط بيروت لاسيما في محيط منطقة ميناء الحصن والمرفأ والصيفي، وتعتزم مطاعم وملاهي ضخمة ان تفتح تدريجيا أو ان وجودها عبر فروعها، ما يُشير إلى أنَّ القطاع المطعمي سيُسجل أيضاً أرقاماً خلال فصل الصيف.