Advertisement

لبنان

هذا ما ينتظر "الودائع"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-03-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1333888-638777113106301561.jpg
Doc-P-1333888-638777113106301561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسعى أوساط ناشطة في مجال حقوق المودعين إلى الضغط باتجاه تنفيذ تحركات لاحقة في حال لم تتبلور خطوات فعلية وجدية على صعيد خطة إعادة الإيداعات في المصارف بشكلٍ واضح.
Advertisement
 
وحالياً، فإنَّ تلك الجهات تراقب في الوقت الراهن وتنتظر "خطوات ملموسة" لتبني حراكها على أساسه لاسيما أن هناك مخاوف من تدهور القطاع المصرفي وعدم الذهاب نحو إعادة البناء به باعتبار أن هذا الأمر يهدد الودائع ومصيرها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد لقائهم سلام.. هذا ما أعلنته "رابطة المودعين" عن الودائع
lebanon 24
16/03/2025 12:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: يجب شطب فكرة "شطب الودائع"
lebanon 24
16/03/2025 12:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المنخفض القطبي "آدم" اقترب.. هذا ما ينتظر لبنان في الأيام المقبلة
lebanon 24
16/03/2025 12:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما ينتظر لبنان.. عون وسلام أمام "اختبار كبير"!
lebanon 24
16/03/2025 12:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:06 | 2025-03-16
06:05 | 2025-03-16
06:00 | 2025-03-16
05:39 | 2025-03-16
05:28 | 2025-03-16
05:25 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24