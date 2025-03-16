نظام "فيرسيوس".. أحدث الأنظمة الجراحية الروبوتية في لبنان

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نظام الروبوت الجراحي هو عبارة عن ذراع روبوتية مزودة بأدوات جراحية قابلة للتغيير مما يتيح للجراح إجراء العمليات بدقة متناهية وحركة مرنة للغاية.تتميز هذه الذراع بتقنيات حساسات متقدمة تضمن تحركات محكومة ودقيقة خلال العملية.أما وحدة التحكم التي تُعد مركز العمليات الجراحية فتسمح للجراح بالتحكم الكامل في حركة الروبوت باستخدام عصا تحكم خاصة. بفضل هذه الوحدة يستطيع الجراح إجراء الحركات المعقدة بدقة أكبر بكثير من قدرة اليد البشرية.يحتوي النظام أيضًا على كاميرات عالية الدقة توفر رؤية ثلاثية الأبعاد مما يعزز قدرة الجراح على رؤية الأنسجة والأعضاء بشكل أكثر وضوحًا وتفصيلًا، وهي ميزة لم تكن متوفرة في الجراحة التقليدية علاوة على ذلك تتيح تقنيات التكبير (zoom) والرؤية بالأشعة تحت الحمراء.يتميز نظام "فيرسيوس" بمجموعة من الفوائد التي تجعله الخيار الأمثل في العمليات الجراحية حيث يتيح النظام للجراح إجراء الحركات الدقيقة للغاية مما يقلل من فرص الأخطاء الجراحية ويحسن نتائج العمليات بفضل إمكانية إجراء العمليات عبر شقوق صغيرة جدًا مما ويعزز سرعة الشفاء، حيث تساهم الشقوق الأصغر في تقليل الألم وتسريع عملية الشفاء مقارنة بالجراحة التقليدية، وتقلل من فرص الإصابة بالعدوى بعد العملية.ويعد نظام "فيرسيوس" واحدًا من أحدث الأنظمة الجراحية الروبوتية التي تم إدخالها في لبنان.باستخدام هذا النظام يستطيع الجراحون تحقيق نتائج مذهلة في عملياتهم مع تقليل أوقات التعافي بشكل كبير مما يعزز راحة المرضى ويوفر فرصًا تدريبية متقدمة للأطباء في المنطقة. ويعد نقلة نوعية في مجال الجراحة الحديثة فهو يسهم في تحسين دقة العمليات الجراحية وتقليل المخاطر المرتبطة بالجراحة التقليدية ويجعل هذه الخطوة نقطة تحول مهمة في تاريخ الطب في لبنان.