بعد ضربة ياطر.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في ميس الجبل

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، سيارة في بلدة ميس - جنوب .

Advertisement

وذكرت المعلومات أنَّ الغارة أسفرت عن سقوط ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعاتٍ قليلة على استهداف سيارة أخرى في بلدة ياطر الجنوبية، ما أسفر أيضاً عن سقوط .

وذكرت الـ"12" الإسرائيلية، الأحد، أنّ الغارة التي حصلت فجر اليوم، استهدفت عنصراً في "حزب الله".