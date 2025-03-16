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لبنان

بعد ضربة ياطر.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في ميس الجبل

Lebanon 24
16-03-2025 | 02:52
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، سيارة في بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أنَّ الغارة أسفرت عن سقوط شهيد، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
 
ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعاتٍ قليلة على استهداف سيارة أخرى في بلدة ياطر الجنوبية، ما أسفر أيضاً عن سقوط شهيد.
 
 
وذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية، الأحد، أنّ الغارة التي حصلت فجر اليوم، استهدفت عنصراً في "حزب الله". 
 
 
 
 
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