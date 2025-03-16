مجموعات العمل.. مسار مقنّع للتطبيع

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في هذا السياق، فإن التطورات التي تبعث على القلق إلى تزايد وسط سعي إسرائيل للربط بين الساحتين اللبنانية والسورية، حيث تعمل على ربط جبهة الجنوب اللبناني بالجنوب السوري، بالأردن مع التركيز على منطقة جبل الشيخ التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل، حيث توفر إشرافًا عسكريًا وجغرافيا واسعا، ما يجعلها نقطة حيوية في أي مواجهة مستقبلية. وقد عززت إسرائيل من وجودها في هذه المنطقة، مستفيدة من موقعها المرتفع لمراقبة التحركات في جنوب ولبنان.وبحسب المصادر الأميركية، فإن التصعيد يأتي في سياق مواجهة النفوذ التركي، إذ تنظر إسرائيل بقلق إلى سياسة أنقرة في ، ودعمها لبعض الفصائل. وترى تل أبيب أن أي توسع تركي في المجال الأمني والسياسي قد يشكل تهديدًا لمصالحها ، لاسيما في ظل التنافس الإقليمي بين الجانبين.لذلك، فإن إسرائيل تسعى، بحسب هذه المصادر الأميركية، إلى خلق معادلة جديدة على طول الجبهات الممتدة من جنوب لبنان إلى والأردن، بما يضمن لها التفوق الاستراتيجي.أمام ما تحاول اسرائيل القيام به، والمساعي الأميركية لإطلاق المسار الدبلوماسي عبر ثلاث عمل على ثلاثة ملفات متوازية عالقة بين لبنان وإسرائيل،فإن مصادر سياسية لبنانية تشير إلى أن الأولوية للبنان الرسمي حل النزاعات الحدودية سيما فيما يتعلق بالنقاط المتنازع عليها وتثبيت حدوده المعترف بها دولياً، من منطلق أن أي يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدا عن محاولات إسرائيل فرض شروطها الأحادية، على غرار مفاوضات الترسيم البحري، مع ضمان احترام الهدنة الموقع عام 1949، مع تشديد المصادر على أن لبنان الرسمي يؤكد رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل وما يهمه حماية سيادته مستندًا إلى المرجعيات الدولية وبعيدا عن أي مقايضة في ما خص أراضيه، لكن الأكيد وسط المشهد في المنطقة وتحديداُ ما يجري في أن لبنان سيكون أمام تحديات داخلية وخارجية، وأن على الرئيس عون رفض الطرح الأميركي أو ما يسمى بمجموعات العمل لأنها ليست إلا حراكا مقنعا لمسار التطبيع، ولا بد من العودة إلى كلام مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن تفاؤله حيال إمكانية انضمام السعودية إلى الاتفاق الإبراهيمي، وعن إمكانية انضمام ولبنان أيضا إلى الاتفاق، للإشارة إلى ما يحضر للبنان في المقبل من الأيام.