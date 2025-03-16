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لبنان

بالصور.. المختارة تغصّ بالوفود لإحياء ذكرى كمال جنبلاط

Lebanon 24
16-03-2025 | 02:50
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بدأت الوفود الشعبية بالتوافد إلى قصر المختارة لإحياء الذكرى الـ48 لاستشهاد الزعيم الدرزي البارز كمال جنبلاط.
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وغصّ قصر آل جنبلاط بالحاضرين الذين بدأوا بالوصول إلى هناك منذ ساعات الصباح الأولى وسط رفع العلم اللبناني وعلم الحزب التقدمي الإشتراكي.
 
 
ومن المنتظر أن يلقي الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط كلمة في المناسبة التي تأتي وسط تبدلات كبيرة حصلت في لبنان والمنطقة لاسيما في سوريا.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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