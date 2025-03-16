بالصور.. المختارة تغصّ بالوفود لإحياء ذكرى كمال جنبلاط

بدأت الوفود الشعبية بالتوافد إلى قصر المختارة لإحياء الذكرى الـ48 لاستشهاد الدرزي البارز كمال .

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وغصّ قصر آل بالحاضرين بدأوا بالوصول إلى هناك منذ ساعات الصباح الأولى وسط رفع اللبناني وعلم الحزب التقدمي الإشتراكي.

ومن أن يلقي الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" كلمة في المناسبة التي تأتي وسط تبدلات كبيرة حصلت في والمنطقة لاسيما في .