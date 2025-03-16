أول صورة لجنبلاط من احتفال ذكرى "المعلم".. "صبرنا وصمدنا وانتصرنا"

منذ فجر اليوم، بدأت الوفود الشعبية بالتوافد إلى قصر المختارة لإحياء الذكرى الـ48 لاستشهاد الدرزي البارز كمال .

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وقد غصّ قصر آل بالحاضرين بدأوا بالوصول إلى هناك منذ ساعات الصباح الأولى.

وانتشرت الصورة الاولى لرئيس الحزب السابق والرئيس للحزب تيمور جنبا إلى جنب في استقبال الوفود.