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لبنان

أول صورة لجنبلاط من احتفال ذكرى "المعلم".. "صبرنا وصمدنا وانتصرنا"

Lebanon 24
16-03-2025 | 04:06
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منذ فجر اليوم، بدأت الوفود الشعبية بالتوافد إلى قصر المختارة لإحياء الذكرى الـ48 لاستشهاد الزعيم الدرزي البارز كمال جنبلاط.
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وقد غصّ قصر آل جنبلاط بالحاضرين الذين بدأوا بالوصول إلى هناك منذ ساعات الصباح الأولى.
 
وانتشرت الصورة الاولى لرئيس الحزب السابق وليد جنبلاط والرئيس الحالي للحزب تيمور جنبلاط جنبا إلى جنب في استقبال الوفود.

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