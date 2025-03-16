من وزارة التربية.. توضيحٌ يهم المعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بياناً أوضحت فيه الحقائق بشأن الزيادات التي أُقرت في جلسة الحكومة الأخيرة.

وجاء في التالي:

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أولاً: بالنسبة لبدل الإنتاجية، لم تُلغ وزارة التربية والتعليم العالي بدل الإنتاجية المتفق عليه سابقاً.

ثانياً: تم إيجاد حل سريع نظرًا لصدور موازنة العام 2025، وعدم موافقة وزارة والحكومة على منح سلف خزينة لهذه الغاية.



- الزيادات المقررة للمعلّمين الملاك، في التعليم الأساسي: راتبان إضافيان + 32,000,000 ليرة لبنانية.



- المعلمين الملاك في التعليم الثانوي: راتبان إضافيان + 37,000,000 ليرة لبنانية.



- المديرون: إضافية على تعويض الإدارة، وفق القوانين النافذة، تسري هذه الزيادات اعتباراً من 1 شباط 2025.



ثالثًا: التعويضات للمتعاقدين للمدرّسين المتعاقدين بالساعة: اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، يحصل المدرّس على تعويض مؤقت يرفع أجر الساعة إلى 11 ضعفًا من الأجر الأساسي. (الأجر الأساسي: 366 ألف ل.ل. للتعليم الأساسي و660 ألف ل.ل. للتعليم الثانوي).



- اعتباراً من 1 شباط 2025: يُضاف تعويض موقت يساوي قيمة التعويض نفسه المحدد أعلاه، ليصبح أجر الساعة 22 ضعفًا من الأجر الأساسي.



- تشمل الزيادات جميع المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني، باستثناء من يتقاضون أتعابهم من الدول المانحة.



- للمتعاقدين مع اللجان التنفيذية والمستخدمين على حساب صناديق المدارس: يشملهم التعويض المؤقت المماثل للملاك، استنادًا إلى المرسوم 13020/2024 والتعميم 6/2024، بحسب الوظيفة والفئة.



ووفقاً للبيان، فقد أكدت كرامي "تضامنها الكامل مع الزملاء المعلمين في الدفاع عن حقوقهم"، مشددةً على "العمل لتحقيق سلسلة رواتب عادلة تليق برسالة التعليم".

كذلك، أعطت كرامي توجيهاتها للإسراع في إنجاز الترتيبات اللازمة لصرف المستحقات دون تأخير، وأعلنت عن "اجتماع مع الروابط المعنية مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والاستفسارات".



