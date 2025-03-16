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لبنان

عملية أمنية في بعلبك.. توقيف مطلوبين وضبط أسلحة ومخدرات

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:09
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان عن أنّه "دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وحورتعلا – بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ح.ع.) و(ع.ع.) وضبطت كمية من المخدرات وأسلحة وذخائر حربية ومبلغًا من الأموال المزوَّرة".
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أَضاف البيان:" سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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