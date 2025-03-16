عملية أمنية في بعلبك.. توقيف مطلوبين وضبط أسلحة ومخدرات

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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان عن أنّه "دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية منازل مطلوبين في بلدتَي الخضر وحورتعلا – ، وأوقفت المواطنَين (ح.ع.) و(ع.ع.) وضبطت كمية من المخدرات وأسلحة وذخائر حربية ومبلغًا من الأموال المزوَّرة".أَضاف البيان:" سُلمت المضبوطات وبوشر مع الموقوفَين بإشراف المختص".