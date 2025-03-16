ميقاتي في ذكرى كمال جنبلاط: سيبقى شخصية استثنائية حيّة في الوجدان اللبناني

استذكر الرئيس الدرزي الراحل كمال في الذكرى الـ48 لاغتياله.

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وفي بيان له، قال ميقاتي: " نستذكر فكر الانساني ومواقفه السياسية والاجتماعية والفكرية وتشديده على ان العمل السياسي يجب أن ينطلق من قيم أخلاقية وروحية سامية".

وتابع: "هذه المناسبة حدث وطني لشخصية استثنائية ستظل حيّة في الوجدان اللبناني والعربي، متجسدة في المبادئ التي ناضل من أجلها.. رحمه الله".