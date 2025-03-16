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لبنان

ميقاتي في ذكرى كمال جنبلاط: سيبقى شخصية استثنائية حيّة في الوجدان اللبناني

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:13
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استذكر الرئيس نجيب ميقاتي الزعيم الدرزي الراحل كمال جنبلاط في الذكرى الـ48 لاغتياله.
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وفي بيان له، قال ميقاتي: "نستذكر فكر جنبلاط الانساني ومواقفه السياسية والاجتماعية والفكرية وتشديده على ان العمل السياسي يجب أن ينطلق من قيم أخلاقية وروحية سامية".
 
 
وتابع: "هذه المناسبة حدث وطني لشخصية استثنائية ستظل  حيّة في الوجدان اللبناني والعربي، متجسدة في المبادئ التي ناضل من أجلها.. رحمه الله".
 
 
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