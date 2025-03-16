بري: كمال جنبلاط خاض معركة الحرية والمقاومة ضدّ إسرائيل

قال رئيس مجلس النواب نبيه في ذكرى اغتيال الزعيم كمال جنبلاط إنَّ "الأخير خاض الحرية والديمقراطية، كما أنه كان في طليعة المقاومين للعدو الإسرائيلي".

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وفي كلمة له خلال احتفال أقيم في المختارة بمناسبة ذكرى اغتيال جنبلاط، قال: "نستحضر في ذكرى اغتيال جنبلاط تاريخاً مطولاً من النضال المشترك مع وليد جنبلاط في سبيل وحدة لبنان وانتمائنا ورفضنا للاحتلال وهذه العلاقة تنطلق من واقع الرفض لكل محتل".

وتابع: "اليوم وفي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة أنتم مدعوون كما كنتم أوفياء لتاريخكم لتأكيد موقفكم الراسخ للحفاظ على الانتماء والإسلامي وحرصكم على أن تكونوا جزءاً من الدولة في ولبنان والبقاء إلى جانب فلسطين".

وختم: "أطال الله بعمر وليد جنبلاط وسدّد خطى تيمور للحفاظ على النهج والإرث".