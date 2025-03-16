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لبنان

بري: كمال جنبلاط خاض معركة الحرية والمقاومة ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:12
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى اغتيال الزعيم كمال جنبلاط إنَّ "الأخير خاض معركة الحرية والديمقراطية، كما أنه كان في طليعة المقاومين للعدو الإسرائيلي".
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وفي كلمة له خلال احتفال أقيم في المختارة بمناسبة ذكرى اغتيال جنبلاط، قال: "نستحضر في ذكرى اغتيال جنبلاط تاريخاً مطولاً من النضال المشترك مع وليد جنبلاط في سبيل وحدة لبنان وانتمائنا العربي ورفضنا للاحتلال الإسرائيلي وهذه العلاقة تنطلق من واقع الرفض لكل محتل".
 
وتابع: "اليوم وفي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية أنتم مدعوون كما كنتم أوفياء لتاريخكم لتأكيد موقفكم الراسخ للحفاظ على الانتماء العربي والإسلامي وحرصكم على أن تكونوا جزءاً من الدولة في سوريا ولبنان والبقاء إلى جانب فلسطين".
 
وختم: "أطال الله بعمر وليد جنبلاط وسدّد خطى تيمور للحفاظ على النهج والإرث".
 
 
 
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