المختارة نحو مرحلة جديدة.. جنبلاط: متمسكون بهوية لبنان العربية

أعلن الرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط "التمسك بهوية لبنان العربية"، مؤكداً "أهمية تحرير الجنوب اللبناني من الإحتلال ومتابعة ترسيم حفاظاً على السيادة اللبنانية وتطبيقاً للقرارات الدّولية".

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وفي كلمةٍ له خلال ذكرى استشهاد والده الزعيم البارز كمال جنبلاط، أكد الرئيس السابق لـ"التقدمي" أنه "طوال 48 عاماً كانت هذه المناسبة فرصة استمرار للتحدي والمواجهة ونستمد إرادة الصمود والحياة"، وقال: "لقد أشرقت في سوريا شمس الحرية بعد غياب طويل وذلك إثر سقوط نظام القهر والاستبداد".

وأضاف: "الحكم الجديد في سوريا بقيادة أحمد الشرع اعتقل إبراهيم الحويجي المسؤول عن جريمة اغتيال كمال جنبلاط، وها هي عدالة الأرض قد تحققت".

وأكمل: "لذلك، أعلن ختم تقليد وضع الزهور على ضريح كمال جنبلاط، والمختارة تتطلع إلى مرحلة جديدة من النضال والتحدّي ونؤكد تمسكنا بالإشتراكية الأكثر إنسانية".

وتابع: "نؤكد على يوم مصالحة الجبل التاريخي في 3 آب 2001 واعتبار هذا الحدث أساسياً للعلاقات اللبنانية - اللبنانية فوق الانقسامات السياسية. كذلك، نؤكد تمسكنا بالهوية للبنان ومتمسكون بأهمية تحرير الجنوب من الإحتلال ومتابعة ترسيم حفاظاً على السيادة اللبنانية وتطبيقاً للقرارات الدولية".

وتابع: "أيضاً، نشدد على ضرورة إعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة عبر آلية وثيقة عربياً ودولياً كما ندعو لتفعيل العلاقات مع سوريا وترسيم براً وبحراً. كذلك، نؤكد التمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم".

ووجه جنبلاط رسالة إلى بني معروف والدروز في سوريا قائلاً: "حافظوا على هويتكم وحافظوا على موقفكم في مواجهة احتلال الأرض بالجولان السوري".

وتابع: "احذروا من الاختراق الفكري الصهيوني واحذروا من استخدام البعض منكم كإسفين لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات الذي عارضه كمال جنبلاط واستشهد رفضاً لهذا المشروع".

وختم: "أشكر وفاء الجميع في أصعب الظروف وأحلكها تجاه المختارة ولقد صبرنا وصمدنا وانتصرنا".













