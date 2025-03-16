Advertisement

لبنان

المختارة نحو مرحلة جديدة.. جنبلاط: متمسكون بهوية لبنان العربية

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1333949-638777215967191022.png
Doc-P-1333949-638777215967191022.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط "التمسك بهوية لبنان العربية"، مؤكداً "أهمية تحرير الجنوب اللبناني من الإحتلال الإسرائيلي ومتابعة ترسيم الحدود حفاظاً على السيادة اللبنانية وتطبيقاً للقرارات الدّولية".
Advertisement
 
 
 وفي كلمةٍ له خلال ذكرى استشهاد والده الزعيم البارز كمال جنبلاط، أكد الرئيس السابق لـ"التقدمي" أنه "طوال 48 عاماً كانت هذه المناسبة فرصة استمرار للتحدي والمواجهة ونستمد منها إرادة الصمود والحياة"، وقال: "لقد أشرقت في سوريا شمس الحرية بعد غياب طويل وذلك إثر سقوط نظام القهر والاستبداد".
 
وأضاف: "الحكم الجديد في سوريا بقيادة أحمد الشرع اعتقل إبراهيم الحويجي المسؤول عن جريمة اغتيال كمال جنبلاط، وها هي عدالة الأرض قد تحققت".
 
 
وأكمل: "لذلك، أعلن ختم تقليد وضع الزهور على ضريح كمال جنبلاط، والمختارة تتطلع إلى مرحلة جديدة من النضال والتحدّي ونؤكد تمسكنا بالإشتراكية الأكثر إنسانية".
 
وتابع: "نؤكد على يوم مصالحة الجبل التاريخي في 3 آب 2001 واعتبار هذا الحدث أساسياً للعلاقات اللبنانية - اللبنانية فوق الانقسامات السياسية. كذلك، نؤكد تمسكنا بالهوية العربية للبنان ومتمسكون بأهمية تحرير الجنوب من الإحتلال الإسرائيلي ومتابعة ترسيم الحدود حفاظاً على السيادة اللبنانية وتطبيقاً للقرارات الدولية".
 
وتابع: "أيضاً، نشدد على ضرورة إعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة عبر آلية وثيقة عربياً ودولياً كما ندعو لتفعيل العلاقات مع سوريا وترسيم الحدود براً وبحراً. كذلك، نؤكد التمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم".
 
ووجه جنبلاط رسالة إلى بني معروف والدروز في سوريا قائلاً: "حافظوا على هويتكم العربية وحافظوا على موقفكم في مواجهة احتلال الأرض بالجولان السوري".
 
وتابع: "احذروا من الاختراق الفكري الصهيوني واحذروا من استخدام البعض منكم كإسفين لتقسيم سوريا تحت شعار تحالف الأقليات الذي عارضه كمال جنبلاط واستشهد رفضاً لهذا المشروع".
 
وختم: "أشكر وفاء الجميع في أصعب الظروف وأحلكها تجاه المختارة ولقد صبرنا وصمدنا وانتصرنا".







مواضيع ذات صلة
جنبلاط: المختارة تتطلع إلى مرحلة جديدة من النضال والتحدّي ونؤكد تمسكنا بالإشتراكية الأكثر إنسانية
lebanon 24
16/03/2025 15:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: متمسكون بالهوية العربية للبنان ومتمسكون بأهمية تحرير الجنوب من الإحتلال الإسرائيلي ومتابعة ترسيم الحدود حفاظاً على السيادة اللبنانية وتطبيقاً للقرارات الدولية
lebanon 24
16/03/2025 15:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة
lebanon 24
16/03/2025 15:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: أشكر وفاء الجميع في أصعب الظروف وأحلكها تجاه المختارة ولقد صبرنا وصمدنا وانتصرنا
lebanon 24
16/03/2025 15:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:29 | 2025-03-16
09:03 | 2025-03-16
08:53 | 2025-03-16
08:34 | 2025-03-16
08:04 | 2025-03-16
07:59 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24