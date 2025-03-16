وديع الخازن في ذكرى كمال جنبلاط: نفتقد حكمته وحنكته لحل الأزمات

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إستعاد الوزير السابق وديع الخازن في ذكرى إستشهاد الزعيم كمال جنبلاط، بعض التي عبّرت عن شخصية هذا السياسي الكبير.وقال في تصريح اليوم: "في ذكرى إستشهاده، ما يزال الزعيم الراحل كمال جنبلاط مثالا صالحا لمعالجة العلل الطائفية لأنه كان بين الأولين هو والعميد ريمون إده، طرحوا الزواج المدني ذهابا مبكراً إلى علمنة النظام في في أواسط الخمسينيات. من هذا المنطلق، كان إنسحابه من التجمعات السياسية ذات الطابع الواحد اللبنانية التي اندلعت العام 1975، لأنه كان يدرك في قرارة نفسه أنها وقود لحرب طائفية أهلية. اليوم، ومع تجدّد الأزمات التي تهدد كيان ، يبقى إرث كمال جنبلاط وقيمه في الحرية والديمقراطية والتعددية منارة للأجيال، ودرسًا في أن النضال من أجل المبادئ ينتهي برحيل القادة، بل يستمر بفعل الأوفياء لمسيرتهم".وأضاف: "نفتقد حكمته وحنكته لحل مثل هذه الأزمات التي يمرّ بها والمنطقة، والتي تأخذ بخناقها حتى الشلل الرحمة لروح كمال جنبلاط، والمجد لكل من سلك درب الحرية والكرامة".