هاشم: الاعتداءات الإسرائيلية تُهدّد السيادة اللبنانية

Advertisement

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" الدكتور قاسم هاشم في بيان، أن "تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، والتي استهدفت أبناء الجنوب وأسفرت عن سقوط شهداء وانتهاكات برية، تؤكد استمرار العدوانية الصهيونية وعدم التزام إسرائيل باتفاق وقف الأعمال العدوانية".وأضاف أن "إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية، وكأن ما يحصل بشكل شبه يومي أصبح أمرا واقعا، وهو أمر مخالف للحقيقة، ويجب رفع الصوت عاليا في كل الاتجاهات". وأكد أن "المسؤولية تقع على عاتق الدول الراعية لهذا الاتفاق، إلا إذا كان دور لجنة الإشراف قد انتهى، وهو ما يرفضه لبنان واللبنانيون مهما كانت الضغوط الخارجية".وتابع هاشم: "في ظل التحديات والظروف المعقدة التي يمر بها لبنان والمنطقة، يجب على الحكومة تفعيل اتصالاتها لوضع حد للهمجية الصهيونية وعدم التساهل مع الاعتداءات المستمرة واحتلال ، بدءا من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وصولا إلى آخر حبة تراب استولى عليها الاحتلال".وأشار إلى أن "السيادة والكرامة تتطلب استخدام كل الوسائل المتاحة بعد انحياز المجتمع الدولي وتعاطيه مع قضايا لبنان بمعايير مزدوجة".وختم هاشم متسائلا باسم أبناء المناطق الجنوبية الحدودية: "متى تبدأ خطة إعادة إعمار ما دمرته آلة الحقد الصهيونية؟" مؤكدا أن عودة أبناء هذه القرى إلى منازلهم يشكل تحديا وانتصارا على محاولات العدو تحويل المنطقة إلى أرض منزوعة الحياة".