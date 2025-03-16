Advertisement

لبنان

مسعد: إن مسؤوليتنا اليوم كبيرة في منع إيصال أصحاب الماضي السيّء إلى مواقع القرار

Lebanon 24
16-03-2025 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1333972-638777241990742791.jpg
Doc-P-1333972-638777241990742791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى النائب شربل مسعد انه "مع اقتراب الاستحقاق البلدي والاختياري، نجدّد دعوتنا لكل مواطن ومواطنة إلى تحمّل المسؤولية الوطنية في اختيار من يمثّلهم بأمانة وإخلاص في المجالس البلدية والاختيارية. هذه الانتخابات ليست مجرّد محطة عابرة، بل هي فرصة حقيقية لرسم مستقبل بلداتنا ومدننا عبر اختيار أشخاص أكفّاء، نزيهين، ومؤمنين بالعمل من أجل المصلحة العامة".
Advertisement

وقال في بيان: "إنّ البلديات تشكّل العمود الفقري للتنمية المحلية، ودورها أساسي في تحسين الخدمات وتطوير المشاريع التي تنهض بمجتمعاتنا. لذا، فإنّ حسن الاختيار هو مفتاح النجاح، وهو ما يتطلب منّا جميعًا أن نُغلّب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وأن نُدرك أهمية إيصال الكفاءات القادرة على تحمّل المسؤولية بكل جدارة وشفافية".

وتابع: "إن مسؤوليتنا اليوم كبيرة في منع إيصال أصحاب الماضي السيّء وأصحاب المصالح المشبوهة إلى مواقع القرار، لأن البلديات يجب أن تكون مساحة للعمل الإنمائي والخدمة العامة، لا ساحةً للمحسوبيات والفساد و المكاسب الشخصية. لنحسن الاختيار، ولنمنح ثقتنا فقط لمن أثبتوا التزامهم بقضايا الناس، ومن يملكون الرؤية والقدرة على العمل بشفافية وصدق لخدمة المجتمع".

وختم مسعد: "أدعوكم إلى ممارسة حقكم الانتخابي بكل وعي، بعيدًا عن أي تجاذبات أو حسابات ضيّقة، لأن صوتكم هو الذي يصنع الفرق، وهو الذي يحدّد مسار العمل البلدي للسنوات المقبلة. معًا، نبني بلديات قوية، شفافة، وقادرة على تلبية تطلعات أهلها. ومعًا، نحو مستقبل أفضل لكل لبنان".
مواضيع ذات صلة
رويترز: عدد كبير من خبراء الصواريخ الروس زاروا إيران خلال العام الماضي
lebanon 24
16/03/2025 15:43:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حنبلاط: لا عودة إلى الماضي في لبنان والتعويل كبير على الحكومة الجديدة
lebanon 24
16/03/2025 15:43:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بقرار استثنائي.. إعفاء أصحاب الخيم البحرية في صور من الإزالة
lebanon 24
16/03/2025 15:43:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: الحفاظ على وقف إطلاق النار أولوية بالنسبة لنا ويجب إيصال المساعدات الكافية لغزة
lebanon 24
16/03/2025 15:43:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:29 | 2025-03-16
09:03 | 2025-03-16
08:53 | 2025-03-16
08:34 | 2025-03-16
08:04 | 2025-03-16
07:59 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24