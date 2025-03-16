مسعد: إن مسؤوليتنا اليوم كبيرة في منع إيصال أصحاب الماضي السيّء إلى مواقع القرار

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رأى شربل مسعد انه "مع اقتراب الاستحقاق البلدي والاختياري، نجدّد دعوتنا لكل مواطن ومواطنة إلى تحمّل المسؤولية في اختيار من يمثّلهم بأمانة وإخلاص في البلدية والاختيارية. هذه الانتخابات ليست مجرّد محطة عابرة، بل هي فرصة حقيقية لرسم مستقبل بلداتنا ومدننا عبر اختيار أشخاص أكفّاء، نزيهين، ومؤمنين بالعمل من أجل المصلحة العامة".وقال في بيان: "إنّ البلديات تشكّل العمود الفقري للتنمية المحلية، ودورها أساسي في تحسين الخدمات وتطوير المشاريع التي تنهض بمجتمعاتنا. لذا، فإنّ حسن الاختيار هو مفتاح النجاح، وهو ما يتطلب منّا جميعًا أن نُغلّب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وأن نُدرك أهمية إيصال الكفاءات القادرة على تحمّل المسؤولية بكل جدارة وشفافية".وتابع: "إن مسؤوليتنا اليوم كبيرة في منع إيصال أصحاب الماضي السيّء وأصحاب المصالح المشبوهة إلى مواقع ، البلديات يجب أن تكون مساحة للعمل الإنمائي والخدمة العامة، ساحةً للمحسوبيات والفساد و المكاسب الشخصية. لنحسن الاختيار، ولنمنح ثقتنا فقط لمن أثبتوا التزامهم بقضايا الناس، ومن يملكون الرؤية والقدرة على العمل بشفافية وصدق لخدمة المجتمع".وختم مسعد: "أدعوكم إلى ممارسة حقكم الانتخابي بكل وعي، بعيدًا عن أي تجاذبات أو حسابات ضيّقة، صوتكم هو الذي يصنع الفرق، وهو الذي يحدّد مسار العمل البلدي للسنوات المقبلة. معًا، نبني بلديات قوية، شفافة، وقادرة على تلبية تطلعات أهلها. ومعًا، نحو مستقبل لكل لبنان".