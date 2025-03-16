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لبنان

انتشال أشلاء شهيد في ميس الجبل

Lebanon 24
16-03-2025 | 06:40
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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي: 
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تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، تمكن عناصر الدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال أشلاء شهيد استُهدف بمسيّرة إسرائيلية بجانب منزله في بلدة ميس الجبل، وذلك بتاريخ اليوم، الأحد ١٦-٠٣-٢٠٢٥، عند الساعة ٠٩:٢٥. وقد تم نقل الأشلاء إلى مستشفى صلاح غندور لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني التزامها الراسخ بواجبها الإنساني والوطني، حيث يواصل عناصرها عمليات البحث والمسح الميداني في البلدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، رغم التحديات الراهنة، حرصاً على العثور على جميع المفقودين واستكمال المهام المطلوبة على أكمل وجه.
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