الحجيري: للوقوف إلى جانب أهلنا والمقاومة في الدفاع عن سيادتنا وأرضنا

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استغرب رئيس حركة "النصر عمل" ملحم الحجيري في بيان، "كيف أن الدولة اللبنانية بمؤسساتها السياسية والحكومية وأجهزتها العسكرية والأمنية تدير ظهرها حيال العدوان الصهيوني المستمر على لبنان، وكأن الذي يحصل من قتلٍ وتدمير واحتلال يجري في بلد بأقاصي الكرة الأرضية دخل لنا فيه!! صمت مريب ومخيف ومخزي من قبل المسؤولين يضعهم في موقع الشبهة، ولم يعد مقبولا تخليهم عن تحمل أبسط واجباتهم وهو أمر يمس بالكرامة الوطنية".وتابع: "حيال هذا التخلي والانكفاء الرسمي عن المسؤولية الأسمى، فإننا ندعو القوى الشريفة إلى المبادرة والوقوف إلى جانب أهلنا والمقاومة في الدفاع عن سيادتنا وأرضنا في مواجهة الإحتلال وعدوانه المستمر".ودان الحجيري "العدوان الأميركي- البريطاني الوحشي الغادر على اليمن"، معتبرا أن "هذا العدوان واستهداف المدنيين يكشف عن مدى الإجرام الأميركي الصهيوني. ومهما أوغل المعتدون في اجرامهم واعتداءاتهم واستباحة دم المدنيين، فإن ذلك، لن يثني شعبنا اليمني البطل عن المضي قدمًا في الدفاع عن بلده وفي إسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته".