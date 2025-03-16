26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
9
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي طالب: لبنان لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي
Lebanon 24
16-03-2025
|
07:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب في بيان، من أن "لبنان
لا
يزال تحت الاحتلال
الإسرائيلي
بطرق مختلفة"، مشيرا إلى أن "هذا الاحتلال
لا
يقتصر على التلال الخمسة بل يمتد إلى مواقع أخرى". وأضاف أن "إسرائيل تسعى للتوسع سياسيًا في دول الجوار العربي"، محذرا من التهديدات المستمرة التي يمثلها هذا الاحتلال على لبنان والمنطقة.
Advertisement
وأضاف طالب أن "العبث
الإسرائيلي
بالحدود واعتبارها مستباحة، سواء في لبنان أو سوريا أو غزة، يمثل جزءا من استراتيجية تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة وتغيير قواعدها الأمنية بما يخدم مصالح إسرائيل"، داعيا اللبنانيين كافة إلى الوحدة والتماسك، محذرا من أن "استمرار التراشق السياسي قد يؤدي إلى فقدان لبنان إذا لم يتم التركيز على الحفاظ على الوحدة
الوطنية
ودولة مركزية عادلة". وأكد أن "الوضع الإقليمي يمر بمرحلة حساسة، وأن الخطر
الإسرائيلي
بات أكبر مما يتصور البعض". ودعا إلى "الخروج من منطق التشتت والانقسام، الذي يضع الجميع في موقف مهزوم تحت وطأة العدوان
الإسرائيلي
المستمر".
وختم طالب دعوته إلى "بناء دولة مركزية قوية تكون قادرة على مواجهة أطماع العدو، وتحقيق العدالة لجميع مكونات الشعب اللبناني، في ظل دعم رئيس الجمهورية وكل المسؤولين في تحقيق هذه الأهداف".
مواضيع ذات صلة
المفتي طالب: زيارة رئيس الجمهورية للسعودية تشكل خطوة مهمة في التصدي لأطماع العدوّ
Lebanon 24
المفتي طالب: زيارة رئيس الجمهورية للسعودية تشكل خطوة مهمة في التصدي لأطماع العدوّ
16/03/2025 15:44:22
16/03/2025 15:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي طالب: لنخرج من دائرة التصنيف الذاتي
Lebanon 24
المفتي طالب: لنخرج من دائرة التصنيف الذاتي
16/03/2025 15:44:22
16/03/2025 15:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا لبنان ولا سيادة منذ العام 1982 لولا سلاح المقاومة
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا لبنان ولا سيادة منذ العام 1982 لولا سلاح المقاومة
16/03/2025 15:44:22
16/03/2025 15:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لا يزال لبنان في حاجة إلى مساعدة خارجية لدعم الخدمات والتقديمات الأساسية
Lebanon 24
ميقاتي: لا يزال لبنان في حاجة إلى مساعدة خارجية لدعم الخدمات والتقديمات الأساسية
16/03/2025 15:44:22
16/03/2025 15:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على أحد المواطنين في رامية
Lebanon 24
"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على أحد المواطنين في رامية
09:29 | 2025-03-16
16/03/2025 09:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة
Lebanon 24
سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة
09:03 | 2025-03-16
16/03/2025 09:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فياض: لبنان لن يكون قابلاً للتطبيع مع الإسرائيليين لا الآن ولا مستقبلا
Lebanon 24
فياض: لبنان لن يكون قابلاً للتطبيع مع الإسرائيليين لا الآن ولا مستقبلا
08:53 | 2025-03-16
16/03/2025 08:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اندلاع حريق في شقة سكنية في أبي سمراء
Lebanon 24
اندلاع حريق في شقة سكنية في أبي سمراء
08:34 | 2025-03-16
16/03/2025 08:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتائب في زحلة: لمشاركة فاعلة ومؤثرة في الاستحقاق البلدي
Lebanon 24
الكتائب في زحلة: لمشاركة فاعلة ومؤثرة في الاستحقاق البلدي
08:04 | 2025-03-16
16/03/2025 08:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
Lebanon 24
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
16:55 | 2025-03-15
15/03/2025 04:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
Lebanon 24
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
14:24 | 2025-03-15
15/03/2025 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
Lebanon 24
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
11:38 | 2025-03-15
15/03/2025 11:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
Lebanon 24
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
14:00 | 2025-03-15
15/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا
Lebanon 24
هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا
12:00 | 2025-03-15
15/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:29 | 2025-03-16
"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على أحد المواطنين في رامية
09:03 | 2025-03-16
سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة
08:53 | 2025-03-16
فياض: لبنان لن يكون قابلاً للتطبيع مع الإسرائيليين لا الآن ولا مستقبلا
08:34 | 2025-03-16
اندلاع حريق في شقة سكنية في أبي سمراء
08:04 | 2025-03-16
الكتائب في زحلة: لمشاركة فاعلة ومؤثرة في الاستحقاق البلدي
07:59 | 2025-03-16
حالته حرجة... سوريان قاما بالإعتداء على مواطن لبنانيّ في الهرمل
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
16/03/2025 15:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
16/03/2025 15:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
16/03/2025 15:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24