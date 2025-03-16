رئيس الجمهورية في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط: قضى شهيدا في سبيل الحرية والتحرر من السجن الكبير

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حيا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ذكرى كمال جنبلاط لمناسبة مرور ٤٨ عاماً على استشهاده. وقال: "نستذكر اليوم رحيل كمال جنبلاط، زعيماً كبيراً في لبنان، ومناضلاً مؤمناً بحق فلسطين، ومفكراً مشعاً على المنطقة والعالم، وشهيداً في سبيل الحرية والتحرر من ذلك "السجن الكبير". ونستذكر معه، كما قال اليوم بالذات نجله الزعيم وليد جنبلاط، "الشهداء الأبرياء من أبناء المنطقة وخارجها، سقطوا ظلماً وغدراً"، إثر تلك الجريمة البشعة.ونتعلم من تلك الدماء والأيام، أن لبنان، الدولة ، المنبثقة من إراداتنا الموحدة، هو حمايتنا الأكيدة الوحيدة".