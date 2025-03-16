طقس بارد جدّاً... مُنخفض جويّ سيضرب لبنان والأب إيلي خنيصر: أمطارٌ غزيرة وثلوج

قال المتخصص في الأحوال الجوية الأب إيلي خنيصر، إنّ يمرّ حاليّاً بـ"ذروة" الموجة الدافئة، ومصدرها صحراء مصر وليبيا وشبه العربيّة.

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وأضاف الأب خنيصر أنّ "لبنان سيتأثّر قطبيّة ستضرب اليونان وتركيا، والأجواء ستكون باردة جدّاً خلال الأسبوع المُقبل".

وأوضح أنّ الحرارة ستنخفض بين الإثنين والخميس بين 9 و12 درجة، وفي الجبال والمناطق الداخليّة بين 20 و21 درجة".

وكشف الأب خنيصر أنّ "المنخفض الجويّ المُقبل سيحمل أمطاراً غزيرة وعواصف رعديّة، إضافة إلى تساقط البرد في بعض المناطق الساحليّة".

وتابع أنّ "الثلوج ستتساقط على الجبال المتوسطة، بينما التراكمات ستكون جيّدة على 1200 - 1300 متر وما فوق".

وقال إنّ "لبنان سيشهد في الساعات الأولى من المنخفض الجويّ نسبة مئوية عالية من الصواعق والعواصف الرعدية، تتراوح بين 85 و95 بالمئة".