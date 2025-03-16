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لبنان

طقس بارد جدّاً... مُنخفض جويّ سيضرب لبنان والأب إيلي خنيصر: أمطارٌ غزيرة وثلوج

Lebanon 24
16-03-2025 | 07:57
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قال المتخصص في الأحوال الجوية الأب إيلي خنيصر، إنّ لبنان يمرّ حاليّاً بـ"ذروة" الموجة الدافئة، ومصدرها صحراء مصر وليبيا وشبه الجزيرة العربيّة.
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وأضاف الأب خنيصر أنّ "لبنان سيتأثّر بكتل قطبيّة ستضرب اليونان وتركيا، والأجواء ستكون باردة جدّاً خلال الأسبوع المُقبل".
 
 
وأوضح أنّ الحرارة ستنخفض بين الإثنين والخميس بين 9 و12 درجة، وفي الجبال والمناطق الداخليّة بين 20 و21 درجة".
 
 
وكشف الأب خنيصر أنّ "المنخفض الجويّ المُقبل سيحمل أمطاراً غزيرة وعواصف رعديّة، إضافة إلى تساقط البرد في بعض المناطق الساحليّة".
 
 
وتابع أنّ "الثلوج ستتساقط على الجبال المتوسطة، بينما التراكمات ستكون جيّدة على 1200 - 1300 متر وما فوق".
 
 
وقال إنّ "لبنان سيشهد في الساعات الأولى من المنخفض الجويّ نسبة مئوية عالية من الصواعق والعواصف الرعدية، تتراوح بين 85 و95 بالمئة".
 
 
 
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