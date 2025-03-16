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لبنان

حالته حرجة... سوريان قاما بالإعتداء على مواطن لبنانيّ في الهرمل

Lebanon 24
16-03-2025 | 07:59
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن عاملين سوريين استدرجا المواطن أ. ج إلى إحدى ورشات البناء في منطقة الهرمل، حيث تعرّض للطعن بواسطة سكاكين والضرب بواسطة آلات حادة على رأسه.
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وبعد الاعتداء على المواطن، لاذ المعتديان بالفرار، وقاما بسرقة سيارته.
 
 
وتمّ العثور لاحقًا على السيارة مقلوبة على طريق الهرمل - القصر.
 
 
ويخضع أ. ج لعمليات جراحية في مستشفى البتول، وقد وُصفت حالته بالحرجة.
 
 
 
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