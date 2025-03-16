حالته حرجة... سوريان قاما بالإعتداء على مواطن لبنانيّ في الهرمل

أفادت "الوكالة للاعلام"، أن عاملين سوريين استدرجا المواطن أ. ج إلى إحدى ورشات البناء في منطقة الهرمل، حيث تعرّض للطعن بواسطة سكاكين والضرب بواسطة آلات حادة على رأسه.

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وبعد الاعتداء على المواطن، لاذ المعتديان بالفرار، وقاما بسرقة سيارته.

وتمّ العثور لاحقًا على السيارة مقلوبة على طريق الهرمل - القصر.

ويخضع أ. ج لعمليات جراحية في البتول، وقد وُصفت حالته بالحرجة.