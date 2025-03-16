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لبنان

سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة

Lebanon 24
16-03-2025 | 09:03
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زار رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته السيّدة سحر بعاصيري بعد الظهر ضريح كمال جنبلاط في المختارة، بمناسبة الذكرى الـ48 لاستشهاد كمال جنبلاط، وكان باستقبالهما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والسيّدات نورا وداليا وديانا جنبلاط.
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وبعد قراءة الفاتحة على الضريح ووضع الورود توجه سلام وجنبلاط إلى مكتبة قصر المختارة حيث عقد لقاء بالمناسبة.
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