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لبنان

إشتباكات وسقوط قتلى وجرحى... هذا ما شهدته الحدود اللبنانيّة - السوريّة

Lebanon 24
16-03-2025 | 10:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 مسلحين من "هيئة تحرير الشام" حاولوا بعد ظهر اليوم دخول الأراضي اللبنانية من جهة بلدة القصر.
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وبحسب المعلومات، عمدت مجموعة من مسلحي العشائر اللبنانيّة على التصدي لعناصر "هيئة تحرير الشام"، ووقعت إشتباكات أدّت إلى مقتل شخصين وإصابة إثنين آخرين.
 
 
وعلم موقعنا أنّ الجيش نفذ انتشاراً كبيراً على الحدود مع سوريا، وباشر التحقيقات لمعرفة أسباب دخول المسلحين إلى الأراضي اللبنانية.
 
 
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