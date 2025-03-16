إشتباكات وسقوط قتلى وجرحى... هذا ما شهدته الحدود اللبنانيّة - السوريّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 مسلحين من "هيئة الشام" حاولوا بعد ظهر اليوم دخول اللبنانية من جهة بلدة .

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وبحسب المعلومات، عمدت مجموعة من مسلحي العشائر اللبنانيّة على التصدي لعناصر "هيئة الشام"، ووقعت إشتباكات أدّت إلى مقتل شخصين وإصابة إثنين آخرين.

وعلم موقعنا أنّ الجيش نفذ انتشاراً كبيراً على مع سوريا، وباشر التحقيقات لمعرفة أسباب دخول المسلحين إلى اللبنانية.