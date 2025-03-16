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لبنان

أمين سر دار الإفتاء الجعفري في ذمة الله

Lebanon 24
16-03-2025 | 10:19
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غيّب الموت أمين سر دار الإفتاء الجعفري صلاح خليل افندي رمضان.
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يصلى على جثمانه الطاهر ويوارى في الثرى في بلدته بلاط غدا الاثنين ١٧/٣/٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر.
تقبل التعازي يوم الاثنين قبل الدفن وبعده والثلاثاء والأربعاء في ١٨ و١٩ /٢٠٢٥ في منزله في بلاط مرجعيون.
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لبنان

تعازي ووفيات

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