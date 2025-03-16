أمين سر دار الإفتاء الجعفري في ذمة الله

غيّب أمين سر دار الإفتاء افندي .

Advertisement

يصلى على جثمانه الطاهر ويوارى في الثرى في بلدته بلاط غدا الاثنين ١٧/٣/٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر.

تقبل التعازي يوم الاثنين قبل الدفن وبعده والثلاثاء والأربعاء في ١٨ و١٩ /٢٠٢٥ في منزله في بلاط .