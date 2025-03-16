البعريني: للتعاطي بحكمة مع متطلبّات المرحلة واعتماد مبدأ الحياد

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أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، خلال استقباله وفودًا شعبية في عكار، أن "عجلة الدولة بدأت تنطلق ونأمل خيرًا من التعيينات الأمنية، فالبلاد بأمس الحاجة لإعادة بث الروح في المؤسّسات، والأجهزة الأمنية هي أساس الكيان، ومن دون أجهزة قوية وفاعلة يمكن بناء دولة قوية تلبّي حاجات المواطن وتُشعره بالأمان، فكلنا ثقة بالقادة الجدد ونتمنى لهم التوفيق بمهامهم".الى أن "الحكومة ستستكمل التعيينات، لذلك نأمل اعتماد وحدة المعايير والنظر بالكفاءة بالمحاصصة والمحسوبيات، ونطالبها بتمثيل عكار والشمال ووقف مسلسل الاقصاء والتهميش، نحن نطالب بتعيينات كيفما كان، بل نقول احترامًا للدستور الذي نصّ على حفظ التمثيل المناطقي، خذوا الأكفأ بيننا وضعوه في المكان المناسب، وعكار زاخرة بالكفاءات" .وأثنى البعريني على "الصورة الجامعة خلال افطار دار الفتوى"، مؤكدًا "أنها تمثّل الصورة الحقيقية للبنان الذي نريد"، كما توقّف عند كلمة رئيس الجمهورية التي اعتبر "انها اعادة تأكيد للثوابت السياسية والسيادية التي يطمح اليها كل لبناني، والذي نتمنى أن تطبّق في أسرع وقت".ودعا القادة السياسيين الى "التعاطي بحكمة مع متطلبّات المرحلة واعتماد مبدأ الحياد، فالمخاطر تحدق من كل صوب، وما يحصل في اليمن أكبر دليل على ذلك، لذلك دعونا نحمي بلدنا الذي شبع من إدخاله في حروب الآخرين ولا نحتمل أي مغامرة جديدة نصرة لهذا او اسنادا لذاك".البعريني وفي ذكرى اغتيال كمال جنبلاط أكد أن "الحق هو أكبر سيف مهما طال الزمان، وأن جنبلاط ورغم مرور سنوات على اغتياله ها هو يظفر بدمائه وينتصر على أعدائه، فالعدالة بدّ أن تظهر ولو بعد سنوات طوال".