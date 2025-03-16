Advertisement

لبنان

البابا فرنسيس دعا للصلاة من أجل السلام في لبنان: أجتاز فترة صعبة

Lebanon 24
16-03-2025 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1334063-638777417614352901.jpg
Doc-P-1334063-638777417614352901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار البابا فرنسيس من مستشفى جيميلي في روما حيث يتلقى العلاج، إلى أنه "يجتاز مرحلة صعبة"، معرباً في رسالة عن امتنانه الكبير للأشخاص الذين يصلون من أجله ويعتنون به بتفان كبير، داعيًا إلى الصلاة على نية السلام في العالم، قائلا: "لنواصل صلاتنا من أجل السلام، وخاصة في البلدان التي مزقتها الحروب: في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل ولبنان وبورما والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية".
Advertisement
 
وقال البابا: "أشارككم هذه الأفكار وأنا أجتاز فترة صعبة وأنضم مع إخوة وأخوات مرضى كثيرين، وضعفاء مثلي"، مضيفاً "جسدنا ضعيف، ولكن حتى في هذه الحالة، لا يمكن لأي شيء أن يمنعنا من أن نحب ونصلي ونبذل ذاتنا ونكون مع بعضنا البعض. في الإيمان علامات رجاء مضيئة".
 
 
مواضيع ذات صلة
البطريرك ميناسيان يدعو للقاء صلاة من أجل صحة البابا فرنسيس
lebanon 24
16/03/2025 18:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس في رسالة: نواجه فترة محنة والجسم ضعيف
lebanon 24
16/03/2025 18:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أسير محرر في غزة: فترة الأسر في سجون الاحتلال كانت صعبة جدا في كل مراحلها
lebanon 24
16/03/2025 18:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة من قصر بعبدا: أمامنا فترة صعبة ويجب ان يصار الى ادارة حقيقية لتوقعات اللبنانيين وفرز الاولويات وهناك امكانية لمعالجة الكثير من المشكلات بالتعاون بين اللبنانيين
lebanon 24
16/03/2025 18:51:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2025-03-16
12:33 | 2025-03-16
12:25 | 2025-03-16
12:21 | 2025-03-16
12:18 | 2025-03-16
12:18 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24