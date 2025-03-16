البابا فرنسيس دعا للصلاة من أجل السلام في لبنان: أجتاز فترة صعبة

أشار البابا فرنسيس من جيميلي في روما حيث يتلقى العلاج، إلى أنه "يجتاز مرحلة صعبة"، معرباً في رسالة عن امتنانه الكبير للأشخاص يصلون من أجله ويعتنون به بتفان كبير، داعيًا إلى الصلاة على نية في العالم، قائلا: "لنواصل صلاتنا من أجل ، وخاصة في البلدان التي مزقتها الحروب: في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل ولبنان وبورما والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية".

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وقال البابا: "أشارككم هذه الأفكار وأنا أجتاز فترة صعبة وأنضم مع إخوة وأخوات مرضى كثيرين، وضعفاء مثلي"، مضيفاً "جسدنا ضعيف، ولكن حتى في هذه الحالة، يمكن لأي شيء أن يمنعنا من أن نحب ونصلي ونبذل ذاتنا ونكون مع بعضنا . في الإيمان علامات رجاء مضيئة".