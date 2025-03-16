طوني فرنجية في ذكرى كمال جنبلاط: ألف تحيّة لوليد جنبلاط الذي يلعب اليوم دور صمّام الأمان

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كتب طوني عبر منصة "اكس":"في ذكرى كمال الـ48، ألف تحيّة لوليد المتمسّك بهوية والذي يلعب اليوم دور صمّام الأمان.التعازي والتحية أيضاً لكلّ محبي كمال ومناصريه ولعائلة الكريمة، لاسيما الصّديق تيمور" .