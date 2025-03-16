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لبنان

طوني فرنجية في ذكرى كمال جنبلاط: ألف تحيّة لوليد جنبلاط الذي يلعب اليوم دور صمّام الأمان

Lebanon 24
16-03-2025 | 12:21
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كتب النائب طوني فرنجية عبر منصة "اكس":
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"في ذكرى الشهيد كمال جنبلاط الـ48، ألف تحيّة لوليد جنبلاط المتمسّك بهوية لبنان والذي يلعب اليوم دور صمّام الأمان.

التعازي والتحية أيضاً لكلّ محبي كمال جنبلاط ومناصريه ولعائلة جنبلاط الكريمة، لاسيما الصّديق تيمور" . 
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