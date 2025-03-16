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لبنان

في طرابلس.. قمع مخالفات وتعديات على الأملاك العامة

Lebanon 24
16-03-2025 | 12:18
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نفّذت مخابرات الجيش وشرطة بلدية طرابلس دوريات مشتركة في محلة جسر أبو علي وأسواق طرابلس الداخلية، حيث تم قمع المخالفات وإزالة التعديات على الأملاك العامة بالإضافة إلى مصادرة عدد من البسطات المخالفة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم الحركة التجارية والحد من الازدحام الذي تشهده الأسواق، خصوصًا مع بدء المواطنين بالتوافد للتبضع استعدادًا لفترة الأعياد. 

وقد شددت الجهات المعنية على أهمية التزام أصحاب المحال التجارية والبائعين بالأنظمة والقوانين.
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