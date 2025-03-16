في وادي خالد.. قتيل وجريح في حادث سير مروع

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وقع حادث سير مروّع في بلدة العكارية، حيث اصطدمت سيارة بدراجة نارية، ما أدى إلى وفاة الشاب سليمان موسى على الفور، فيما أصيب شقيقه إبراهيم موسى بكسور وجروح بليغة في مختلف أنحاء جسده، ووصفت حالته بالحرجة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وسارعت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.كما حضرت دورية من المخابرات والأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث، فيما أفيد أن سائق السيارة المتسبب بالحادث قام بتسليم نفسه لاحقًا إلى الجهات الأمنية المختصة.