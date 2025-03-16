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لبنان

سقوط شهداء جراء الغارة الاسرائيلية على منزل في عيناثا (صور)

Lebanon 24
16-03-2025 | 13:34
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أغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة عيناثا في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على بلدة عيناتا أدت إلى سقوط شهيدين.
 
 
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