سقوط شهداء جراء الغارة الاسرائيلية على منزل في عيناثا (صور)

أغار الطيران على اطراف بلدة عيناثا في بنت ، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي هذا المساء على بلدة عيناتا أدت إلى سقوط شهيدين.