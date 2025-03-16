رسالة من حراك المعلمين المتعاقدين إلى وزيرة التربية

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وجه منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور "رسالة عاجلة" إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، تضمنت الآتي:1- المتعاقدون يريدون بدل انتاجية لا تظلم أي متعاقد مهما كان عدد ساعاته، لذلك نطالب بإعادة دراسة ألية "المثابرة"على أن تكون منصفة للجميع.2- نطالب بدفع بدل انتاجية المثابرة شهريًا.3- نُصر ونُصر ونُصر على دفع بدل انتاجية للمتعاقدين كافة خلال أشهر الصيف.4- إعطاء الأوامر والتوجيهات للمديريات ودائرة المحاسبة بالعمل السريع ابتداءً من نهار غد الاثنين على جدولة سريعة لساعات الفصل الأول، في نفس الوقت الذي تقوم به معالي وزيرة التربية بالتواصل مع أمانة لإرسال مرسوم رفع أجر الساعة المرقم إلى من أجل احتساب سريع لساعات الفصل الأول ودفعها أخر هذا .5- إعطاء التوجيهات للمديريات بإنهاء جداول بدل النقل عن أشهر التعليم كافة وإرسالها إلى بأسرع وقت ممكن.وختم منصور رسالته: "معالي الوزيرة، نحن نعتمد في معيشتنا اليومية على بدل الانتاجية ولن نقبل نهائيًا بتأخيرها أو جعلها دورية فصلية، لذلك نتمنى حسم هذا الملف بكامله مع ملف انتاجية الصيف، وغير ذلك لن يكون بمقدور أي متعاقد الذهاب إلى المدارس ليدرس وجيوبه خالية من حقوقه ووسيلة نقله ليس فيها ما يسمح بنقله إلى مركز عمله لأن بدل نقله خارج وسيلة نقله. عشتم وعاشت التربية وعاش معها المعلم المظلوم الذي يعلم باللحم الحي".