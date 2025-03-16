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مقدمة تلفزيون "أل بي سي"هل هي الضربة لآخر الأذرع ؟ أم هي إستدراج لطهران إلى طاولة المفاوضات؟ الضربة الأميركية للحوثيين تحتمل هاتين القراءتين، لكن ما هو شبه مؤكد أن الاميركية ستحاول أن تقضي أو تضعف أذرع ، ربما وصولاً إلى . في هذا السياق جاءت الحرب على حماس وحزب الله ، بالتكافل والتضامن مع ، حتى بعد إتفاق وقف النار، ولاسيما مع لبنان، إستمرت في حربها ولو بأسلوب الأغتيالات التي على ما يبدو تعطي نتيجة شبه متشابهة لِما كان عليه الوضع قبل إتفاق وقف النار.في لبنان، الحدث في المختارة في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط ، تميَّز الحدث بثلاثة عناوين: الاول الحضور الشعبي الدرزي الكثيف والذي يمكن إعتباره استفتاء لزعامة جنبلاط في لحظة مفصلية عربية ، سورية تحديدًا، وإقليمية ، إسرائيلية تحديداً ، بهذا الأستفتاء أراد جنبلاط ان يوجِّه رسالةً إلى دروز ودروز ، ومَن ورائهم ، تحت بندين : لا لوصاية ولا لحماية على الدروز، والبند الثاني يجب أن تبقى موحدة. واللافت أن جنبلاط طوى تقليد 16 آذار، فأعلن باسمه وباسم عائلته واسم الحزب ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها في مكان ما ولو بعد حين.العنوان الثاني في حدث المختارة الحضور السياسي وفي المقدمة الرئيس نواف سلام ، ومختلف مكوِّنات السياسة اللبنانية، أما العنوان الثالث فهو مصالحة الجبل من خلال قوله: " التأكيد على يوم المصالحة التاريخي برعاية البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في 3 آب 2001، واعتبار هذا الحدث منطلقاً للعلاقات اللبنانية - اللبنانية فوق الانقسامات السياسية، كما كانت حالة جبل لبنان من السلم والوئام أيام العصر الذهبي لسيدة القصر نظيرة جنبلاط.ومن العناوين الأساسية اليوم، دخول واشنطن على خط اختيار حاكم مصرف لبنان، وقد ارادت من خلال تقرير مفصل في وكالة رويترز التأكيد على دورها وعلى المعايير التي تضعها في اختيار شخص الحاكم، وقد جاء توقيت التقرير لافتًا، اي قبل جلسة مجلس الوزراء الذي سيتم فيها التعيين.*************مقدمة تلفزيون "الجديد"صفرت المختارة حسابها مع التاريخ.. لكن زعيمها أبرم قلقا جديدا مع المستقبل المطل على جبال لبنان وسوريا أنهى الوليد صفحة الكمال ومرحلة الاغتيال بإغلاق مشهدية الانتظار بعد اعتقال القاتل، واعطى عنوانا للتظاهرة الأخيرة: صبرنا صمدنا وانتصرنا كمال جنبلاط.. ما غادر الميدان لكن ذكراه ستتحول في كل عام الى وردة على ضريح بعدما كانت جثة على جدول نهر ومن خلال الذكرى الاخيرة أوصى جنبلاط بني معروف وجبل العرب بالحفاظ على هويتهم العربية وتاريخهم النضالي، وحذرهم من الاختراق الصهيوني الذي يريد من خلالهم تقسيم تحت شعار "تحالف الاقليات"، هذا العدو أبرم اتفاقا مع نفسه لتنفيذ غارات يومية في لبنان، مخترقا الاتفاق ولجنة اشرافه والتي لا تشرف الا على الاحصاء وتعداد الخروقات، من دون ان تكون لها آليات ضغط تنفيذية لوقف التجاوزات القاتلة ومتى أرادت اللجنة برئاسة اميركا ان تضغط.. فستفعل ولديها كل الاساليب والدوافع لذلك.. لكن الجميع وضمنا لبنان لا يزالون عند خط المعالجة "بالوخز الدبلوماسي"، والذي لا تقيم لها اسرائيل وزنا وقد وصلت اعتداءات الفجر بالنهار واستهدفت سيارة في بلدة ميس الجبل وبعد ترجل صاحب السيارة منها لاحقته المسيرة ورمت صاروخين حتى سقط ابن البلدة حسين محمود طه شهيدا لينضم بذلك إلى أخويه محسن وحسن طه اللذين استشهدا في العدوان الإسرائيلي وفجرا استهدفت طائرات العدو سيارة أخرى في بلدة ياطر ما أدى إلى استشهاد عماد سرور لترتفع محصلة الإعتداءات إلى ثلاثة بين يوم وليلة وإزاء هذه الخروقات تنقسم ردود المقاومة بين من يتوعد بنفاد الصبر، وفريق آخر يطلب الى الدولة ان تدافع عن سيادتها ويستعجلها تحرير ارضها المحتلة وإذ يضع لبنان الرسمي هذا المسعى في الاولويات، فإن تثبيت وضعه الاداري والمالي والعسكري يتقدم على كل الانشغالات ويعقد مجلس الوزراء جلستين اثنتين هذا الاسبوع.. الاولى للبحث عن آلية التعيينات، والثانية ستطرق ابواب الحاكمية من دون ان تحسمها.. الا اذا تم التوافق على اسم الحاكم من الاثنين الى الخميس ولفتت وكالة رويترز الى ان تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار اسم الحاكم الجديد، في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع ل‍ عبر النظام المصرفي اللبناني وقالت ان الادارة الاميركية تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب وتلتقي بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان والامتحان الاميركي يبدو انه أاسقط أسماء.. ورفع اسماء اخرى وأهلها للدوري شبه النهائي، على اعتبار ان الحروب تأخذ ايضا شكلا ماليا وفي الأشكال العسكرية للحروب بالواسطة.. كانت اليمن تسدد الضربات بالنيابة عن ايران، وذلك في اعنف عدوان اميركي من نوعه استهدف الجماعات الحوثية.وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن ستشن ضربات "لا هوادة فيها" إلى حين ‏وقف عمليات الحوثين العسكرية التي تستهدف الأصول الأميركية وحركة ‏الشحن العالمي وقال ايران هي في وضع ضعيف بعد انهيار ونظام الأسد.****************مقدمة تلفزيون "أو تي في"على المستوى الخارجي، والى جانب الحركة المتسارعة على الخط الروسي-الاوكراني، وسط الإعلان عن محادثات بين الرئيسين الاميركي والروسي الاسبوع المقبل، اليمن هو الحدث الأبرز، في ضوء القرار الحاسم لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالانقضاض على الحوثيين، حيث أكد وزير الدفاع الأميركي أن واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة لحين وقف الحوثيين أعمالَهم العسكرية، في وقت شدد وزير الخارجية على ان الضرباتِ الأميركية ستستمر حتى يفقد الحوثيون القدرة على مهاجمة حركة الملاحة العالمية والبحرية الأميركية.أما على المستوى الداخلي، فإلى جانب ترقّب الجلسة الحكومية المخصصة لآلية التعيينات الادارية غداً، واحياءِ الحزب التقدمي الاشتراكي ذكرى اغتيال كمال جنبلاط برسالة درزية عابرة الى ، شكل المؤتمر السنوي للتيار الوطني الحر في ذكرى الرابع عشر من آذار عنوان الأحداث السياسية المحلية، حيث رسم خلاله النائب جبران باسيل مسارَ التيار حتى الانتخابات النيابية المقبلة، معلناً محاسبة السلطة في المرحلة المقبلة على اساس خمسة عناوين هي القرار 1701 والسلاح، وسوريا والنازحون، والفساد والأموال، والانتظامُ الدستوري، فضلاً عن الملفات القطاعية، مخصّصاً ملف الكهرباء بموقف لافت، حيث قال: نحنا مش متلكم منقول ما بدّنا كهرباء اذا على ايد التيار، نحنا بدّنا كهرباء ولو على ايد القوات. ورفع باسيل السقف الى الحد الأقصى حول ملفات الفساد في الوزارات، قائلاً: ما زال عم يفتّشوا على الملفات بالوزارة، يخبّرونا شو بيلاقوا ويعملوا معروف يفضحونا! واضاف باسيل: قدّموا لكم رأسي على مقصلة ثلاث وزارات اخذتها: اتصالات وطاقة وخارجية… فاقطعوه! افضحوني واقطعوه! تحدى باسيل. مع الاشارة الى ان ال او.تي.في. تعيد بث وقائع مؤتمر التيار وكلمة النائب جبران باسيل الليلة مباشرة بعد هذه النشرة.***************مقدمة تلفزيون "أم تي في"وفي 16 آذار 2025 طوى جنبلاط صفحة 16 آذار 1977. لكن طيَّ صفحة اغتيالِ كمال جنبلاط على يد النظام السوري السابق، لا يعني أنّ صفحة طويت بالنسبة إلى جنبلاط. فالأخير إستفادَ من الذكرى الثامنة والأربعين لإغتيال والدِه، ليوجّه رسالةً لافتةً جداً إلى دروز ، محذّراً إياهم من أن يتحوّلوا إسفيناً لتقسيم والمنطقة تحت شعارِ تحالفِ الأقليّات. فهل يستمع دروزُ إلى النداء التحذيريّ الذي أطلقَه الزعيمُ الجنبلاطي من المختارة، أم أنّ ما كُتبَ ويُكتبُ للمنطقة أقوى من كلّ تحذيراتِ جنبلاط؟في الأثناء، المنطقةُ من لبنان إلى اليمن تعيش على فوّهة بركان. في الجنوب، تتواصلُ الإستهدافاتُ الإسرائيلية، وقد تركّزت فجراً وصباحاً على ميس الجبل وياطر ما أدى إلى سقوط شهيدَين زعمت أنهما عنصران في ، ويقومان بأعمال استطلاعٍ وتوجيهٍ لمصلحة الحزب. في المقابل، تعرّضت سيارةٌ إسرائيلية في الجليل الأعلى لإطلاق نار، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت أنَّ مصدرَه بلدة مارون الراس. الحوادث والإستهدافات المتكرّرة والمتصاعدة في الجنوب، تؤكد أنّ الوضع يتدهور يوماً بعد يوم. أما في اليمن، فحرب أميركا على الحوثيّين بدأت، وهي ستستمر أسابيع وَفق بعضِ المسؤولين الأميركيّين. والهدفُ منها لا ينحصر بضرب الحوثيّين، بل ممارسةِ الضغطِ الأقصى ضدَّ ، كما ذكر وزيرُ الخزانةِ الأميركيّة. لكنّ في مكان آخر. فكما تخلت عن ، يبدو أنها تخلّت عن الحوثيّين! إذ أعلن قائدُ حرسِها الثوري أنها لن تشنَّ حرباً، لكن إذا هدّدها أحدٌ سترُدّ بشكل مناسبٍ وحاسمٍ وقاطع. ألا يعني الموقفُ أنّ ستحارب حتى آخرِ حوثي، وأنها لن تتدخل في الحرب الدائرةِ ما دامت أميركا لم تستهدفها مباشرةً، تماماً كما حصل في لبنان؟***************مقدمة تلفزيون "أن بي أن"هذا الأحد كان يوم كمال جنبلاط بامتياز.... من الجبل وكل جهات الوطن تقاطرت الشخصيات والوفود والمحازبون والأصدقاء إلى المختارة فضاقت الساحات والطرقات بالحشود التي جاءت للمشاركة في احتفال الذكرى الثامنة والأربعين للاغتيال تحت شعار (صبرنا وصمدنا وانتصرنا).في اليوم الاستثنائي كانت رسالة جنبلاط مدوية بالمواقف القوية وطنيا وقوميا. ففيها دعوة من (البيك) إلى بني معروف وأبناء جبل العرب: حافـِظوا على هويتكم العربية وتاريخكم النضالي وتراثكم الإسلامي واحذروا من اختراق الفكر الصهيوني الذي يريد تحويلكم إلى قومية ... احذروا من استخدام البعض منكم كإسفين لتقسيم وباقي المنطقة. وفي كلام جنبلاط أيضـًا ان الزيارات سواء كانت ذات طابع ديني أو غير ديني لا تلغي احتلال أرض فلسطين والجولان.مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى عبـّرت عنها مواقفه التي وجهها في رسالة على نية (السياسي الأنيق في خيارته والمثقف المليء والمفكر المتنور وصاحب التراث الذي لا يموت والبصمة الخاصة في حياة لبنان السياسية والوطنية).... الرئيس بري استذكر تاريخا مطولاً من النضال المشترك مع جنبلاط ووجه رسالة إلى أبناء طائفة الموحدين الدروز: أنتم مدعوون إلى تأكيد موقفكم الراسخ بالحفاظ على الانتماء العربي والإسلامي وحرصكم على ان تكونوا جزءًا لا يتجزأ من الدولة إن في أو في لبنان والبقاء دوما إلى جانب فلسطين وعدم الوقوع في فخ مخططات العدو مشيرًا في هذا الإطار إلى دور وموقع جنبلاط المؤتمن على هذا الإرث الكبير. انتهى الاحتفال بوضع وردة على ضريح (المعلم) وختم الوليد هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها ولو بعد حين.والاسبوع الطالع تأخذ الأمور مجراها في جلستين لمجلس الوزراء الأولى مقررة غدًا وهي مخصصة لمناقشة آلية ناظمة للتعيينات الإدارية والثانية متوقعة الخميس لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.جنوبا يفعل العدو الإسرائيلى سياسة الاغتيالات سواء في جنوب الليطاني أو شماله أو في البقاع. وفي جديدها غارتان لطائرتين مسيرتين على سيارتين في ياطر وميس الجبل ما أسفر عن سقوط شهيدين.إقليميـًا الأنظار متجهة إلى اليمن حيث شنت عداونا واسعا على مناطق للحوثيين بحجة الرد على استهدافهم ممرات الشحن العالمية. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين قائلاً: انتهى وقتكم ويجب ان تتوقف هجماتكم وإلا ستعيشون جحيما. وعرج ترامب على الإيرانيين قائلاً إن عليهم وقف دعم الحوثيين وعدم تهديد الشعب الأميركي أو رئيسه أو ممرات الشحن الدولية. في المقابل تعهدت حركة أنصار اللـ بأن الضربات الأميركية لن تمر من دون عقاب مؤكدة مواصلة إسناد أهل غزة ومقاومتها. أما الإيرانيون فحذروا من ان طهران سترد بحزم وبشكل مدمر على أي عدو ينفذ تهديداته لها. وبالنسبة لإسرائيل فإنه لا حاجة إلى دليل على ارتياحها لضرب اليمن وأكثر منذ ذلك اعرب بعض مسؤوليها عن املهم في أن تكون هي التالية.