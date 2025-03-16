وزير الثقافة: كان انطوان كرباج صرحًا من صروح المسرح اللبناني في عصره الذهبي

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كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة " اكس ": " كان انطوان كرباج بذاته صرحاً مكتملاً، كتابةً وأداءً وإخراجاً، من صروح المسرح اللبناني في عصره ، تخفي عبسته المعروفة على الشاشات طيبةً داخلية صادقة، وحرصاً مهنياً راقياً، واهتماماً دؤوباً بموقع ذلك الفن وبمصالح ابنائه. الله كل والهم ذويه الصبر على فراقه".