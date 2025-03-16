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لبنان
وزير الثقافة: كان انطوان كرباج صرحًا من صروح المسرح اللبناني في عصره الذهبي
Lebanon 24
16-03-2025
|
15:57
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كتب وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على حسابه عبر منصة " اكس ": " كان انطوان كرباج بذاته صرحاً مكتملاً، كتابةً وأداءً وإخراجاً، من صروح المسرح اللبناني في عصره
الذهبي
، تخفي عبسته المعروفة على الشاشات طيبةً داخلية صادقة، وحرصاً مهنياً راقياً، واهتماماً دؤوباً بموقع ذلك الفن
الجميل
وبمصالح ابنائه.
رحمه
الله كل
رحمة
والهم ذويه الصبر على فراقه".
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