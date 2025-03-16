مداهمة في طرابلس.. وتوقيف مطلوب

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نفّذت دورية من مخابرات الجيش مداهمة في محلة ساحة الدفتردار - ، أسفرت عن توقيف المدعو "ر.ع" المطلوب للقضاء، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وأفادت المصادر بأن الموقوف بحقه مذكرات توقيف وقد تم اقتياده إلى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.