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لبنان

مداهمة في طرابلس.. وتوقيف مطلوب

Lebanon 24
16-03-2025 | 16:19
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نفّذت دورية من مخابرات الجيش مداهمة في محلة ساحة الدفتردار - طرابلس، أسفرت عن توقيف المدعو "ر.ع" المطلوب للقضاء، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وأفادت المصادر بأن الموقوف بحقه مذكرات توقيف وقد تم اقتياده إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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