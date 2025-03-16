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لبنان

بعد الأحداث على الحدود اللبنانية السورية.. بيان من "حزب الله"

Lebanon 24
16-03-2025 | 15:45
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صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان الآتي:
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"تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله ‏بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية.‏

كما تُجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنت عنه مرارًا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية".‏
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