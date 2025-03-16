بو عاصي: وداعاً أنطوان كرباج لك نرفع القبعة

Advertisement

كتب عضو "تكتل الجمهورية القوية" بو عاصي عبر حسابه على"اكس": "رحل "بربر آغا" آخذاً على حصانه جزءاً من طفولتنا.رحل "جان فالجان" تاركاً في آذاننا صوته الرهيب.رحل "فاتك المتسلط" وبقينا ك "غربة" مزروعين في "جبال الصوان"."حرامي المحطة" سرق قلوبنا ورحل. وداعاً كرباج، لك نرفع القبعة".