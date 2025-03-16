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لبنان

بو عاصي: وداعاً أنطوان كرباج لك نرفع القبعة

Lebanon 24
16-03-2025 | 16:39
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كتب عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على"اكس": "رحل "بربر آغا" آخذاً على حصانه الأبيض جزءاً من طفولتنا.
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رحل "جان فالجان" تاركاً في آذاننا صوته الرهيب.

رحل "فاتك المتسلط" وبقينا ك "غربة" مزروعين في "جبال الصوان".

"حرامي المحطة" سرق قلوبنا ورحل. وداعاً أنطوان كرباج، لك نرفع القبعة".
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