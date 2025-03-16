307 ملايين دولار أضرار الكهرباء في الحرب

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كشف البنك الدولي أنّ الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تسبّب بها العدوان في قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء بلغت 307 (98 مليون ، أضرار مباشرة في الشبكات والمحطات، و209 خسائر غير مباشرة)، فيما قدّر كلفة إعادة تعافي قطاع الكهرباء بـ 147 مليون .وكتبت" الاخبار": هذه الأرقام ليست جديدة تماماً، إذ سبق أن حملتها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء إلى مؤتمر باريس لمساعدة لبنان في 24 تشرين الثاني الماضي، وقدّرت في حينه كلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة بـ 211 مليون حتى النصف الأول من تشرين الثاني.ورغم أنّ حرب عام 2024 لم تشهد اعتداء مباشراً على محطات إنتاج وتحويل الكهرباء، إلا أنّ الأضرار كانت أكبر على شبكة النقل والتوزيع، وفي محطات التحويل التي خرجت ست منها من الخدمة تماماً، من أصل 65، أي 23% من المحطات. وحتى اليوم، لا تزال محطة تحويل الكهرباء في بلدة الطيبة الحدودية خارج التغطية تماماً بسبب الدمار الكبير الذي حلّ بها، عاد عدد من المحطات للعمل جزئياً.تقرير «نتائج التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي في آذار الجاري، فصّل توزّع الأضرار المباشرة التي بلغت قيمتها 98 مليون . فقدّر قيمة الخسائر التي لحقت بمحطات التحويل الرئيسية والفرعية بـ24 مليون ، إذ تضرّرت محوّلات التوتر العالي والمتوسط، ووصلت قيمة المحوّلات المدمّرة إلى 10 ، أي حوالي 10% من مجمل الخسائر المباشرة، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة تعرّضت للاعتداءات بسبب خروج جزء من المحوّلات وأعمدة التوتر المتوسط والعالي عن الخدمة.وعلى مستوى التوزيع، أي شبكات الكهرباء في المناطق السكنية، فقد كانت الأضرار أكثر انتشاراً وشدةً بحسب البنك الدولي، إذ بلغت قيمتها 74 مليون . ووقع الضرر الأكبر على أعمدة وكابلات التوتر المنخفض في الأحياء، أي الشبكة المسؤولة عن إيصال الكهرباء إلى البيوت، وقُدّرت قيمة هذه الأضرار بـ 30 مليون ، ما نسبته 30% من مجمل الأضرار، إذ أُزيلت من الوجود تماماً غرف التحكم في أحياء الضاحية الجنوبية، وعدد من القرى الحدودية مثل العديسة وكفركلا ومارون الرأس. وبلغت قيمة خسائر البنية التحتية الرئيسية لمحطات تحويل التوتر المتوسط، وشبكات التوزيع التابعة لها، نحو 25.6 مليون .كذلك توقّع البنك الدولي ارتفاع الخسائر غير المباشرة للكهرباء إلى 209 في حال احتساب الفواتير التي تأخّر تحصيلها لفترات تراوح بين شهرين وأشهر. وقدّر حجم هذه الخسائر استناداً إلى البيانات المحاسبية التي جمعتها شركات مقدّمي خدمات التوزيع «DSPs»، وهي المسؤولة عن قراءات العدادات، وتحصيل المدفوعات نيابةً عن مؤسسة كهرباء لبنان. ووفقاً لبيانات مقدّمي الخدمات، لم تُدرج سوى فترات الفوترة التي اعتبرتها مؤسسة كهرباء لبنان غير قابلة للاسترداد، والتي بدأت في تشرين الأول 2023، وامتدّت على 14 شهراً، حتى تشرين الثاني 2024.وفي هذا السياق، سُجّلت أعلى الخسائر في محافظة لبنان الجنوبي، إذ قُدّرت بـ 83 مليون ، تليها محافظة جبل لبنان، حيث تقع الضاحية الجنوبية، بـ 59 مليون ، فمحافظة النبطية بـ 36 مليون . أما في ما يتعلق بالأضرار المباشرة، فسُجّل التركيز الأكبر في محافظة النبطية، (41 مليون دولار)، تليها الضاحية (27 مليون دولار)، والجنوب ( 20 مليون دولار).وقدَّر البنك الدولي «احتياجات التعافي» وإعادة الإعمار في قطاع الطاقة بحوالي 147 مليون ، قُسّمت إلى 127 مليون لإعادة تأهيل البنية التحتية من شبكات نقل وتوزيع ومحطات تحويل، و20 مليوناً كلفة الأعمال الهندسية اللازمة.