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لبنان

في طرابلس.. توقيف عدد من المطلوبين

Lebanon 24
17-03-2025 | 00:53
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال المدعو "ب.ع" في محلة الزاهرية - طرابلس، والذي ضبط بحوزته على مسدس حربي بدون ترخيص ، وجرى اقتياد الموقوف الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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كما اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المدعو "ف.م" في محلة السرايا العتيقة - طرابلس ليتم اقتياده الى التحقيق ، الموقوف مطلوب للقضاء وبحقه مذكرتين توقيف حيث احيل الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.

هذا، وتمكّنت دورية من قوى الأمن الداخلي التابعة لسرية طرابلس بعد عملية رصد وتعقب، من توقيف المدعو "خ.م" بكمين محكم.

ويعد الموقوف من أصحاب السوابق بعمليات النشل، حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
 
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