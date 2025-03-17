في طرابلس.. توقيف عدد من المطلوبين

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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء المدعو "ب.ع" في محلة الزاهرية - طرابلس، والذي ضبط بحوزته على مسدس حربي بدون ترخيص ، وجرى اقتياد الموقوف الى لاجراء المقتضى القانوني بحقه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المدعو "ف.م" في محلة السرايا العتيقة - طرابلس ليتم اقتياده الى ، الموقوف مطلوب للقضاء وبحقه مذكرتين توقيف حيث احيل الى تحت اشراف المختص.هذا، وتمكّنت دورية من قوى الأمن الداخلي التابعة لسرية طرابلس بعد عملية رصد وتعقب، من توقيف المدعو "خ.م" بكمين محكم.ويعد الموقوف من أصحاب السوابق بعمليات النشل، حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.