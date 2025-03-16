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لبنان

الأوضاع تتفاقم على الحدود اللبنانية ـ السورية.. وقصف مكثف يسفر عن ضحايا مدنيين

Lebanon 24
16-03-2025 | 22:55
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لا يزال الوضع الأمني متوترًا على الحدود اللبنانية السورية الشمالية، حيث تتعرض مناطق مثل القصر، الكواخ، سهلات الماء، وحوش السيد علي لقصف مكثف. وشهدت هذه المناطق قصفًا عنيفًا بنحو 50 صاروخًا وقذائف هاون. وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد طفل وجرح أربعة مدنيين نتيجة القصف الذي استهدف منازلهم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وكان قد قصف الجيش السوري مساء أمس الاحد مواقع في لبنان عقب مقتل 3 من جنوده برصاص مسلحين، بينما نفى حزب الله ضلوعه في الحادثة.

ونشرت وسائل إعلام سورية مقاطع مصورة تظهر إطلاق الجيش السوري، في وقت مبكر اليوم الاثنين، قذائف المدفعية والصواريخ باتجاه مواقع داخل الأراضي اللبنانية غرب محافظة حمص.
 
وأفادت مصادر "العربية"، صباح اليوم الاثنين، بمقتل عنصر من الجيش السوري وإصابة صحفيين بصاروخ لحزب الله على الحدود السورية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قذائف صاروخية سقطت في بلدة القصر الحدودية مصدرها ريف القصير داخل الأراضي السورية.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، أن قواتها تستهدف بالمدفعية الثقيلة تجمعات لحزب الله قالت إنها قتلت جنودا من الجيش السوري على الحدود السورية اللبنانية غرب حمص.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد ما وصفته بالتصعيد الخطير من قبل حزب الله.

في المقابل، نفى حزب الله في بيان بشكل قاطع أي علاقة له بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية إنه يوجد تنسيق مع الجيش اللبناني في مسألة ضبط الحدود.

وتحدثت وسائل إعلام سورية عن استقدام الجيش السوري تعزيزات كبيرة باتجاه الحدود مع لبنان، ونشروا مقاطع تظهر ما بدا أنها أرتال عسكرية تتحرك ليلا.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني سوري إن مسلحين من حزب الله عبروا الحدود من جهة ريف حمص وقتلوا 3 أفراد من الجيش السوري وسحبوهم إلى داخل الحدود اللبنانية.

وأضاف المصدر أن الصليب الأحمر والجيش اللبناني تسلما جثث الأفراد الثلاثة وسلّماها للجانب السوري.

وأظهر مقطع فيديو جنودا سوريين أثناء تسلم جثامين العسكريين القتلى.

وتابع المصدر أن وزارة الدفاع السورية استنفرت قواتها في بعض المواقع الحدودية، مشيرا إلى وقوع اشتباكات بين القوات السورية ومسلحين لبنانيين.

وأفادت تقارير بنزوح عدد من أهالي بلدات حدودية لبنانية بسبب القصف والاشتباكات.

وتحدثت مصادر إعلامية سورية عن مقتل جنديين سوريين بصاروخ موجّه أطلقه حزب الله، وعن سقوط قتلى من الحزب جراء القصف المدفعي والصاروخي من جانب الجيش السوري.

 
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