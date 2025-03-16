الأوضاع تتفاقم على الحدود اللبنانية ـ السورية.. وقصف مكثف يسفر عن ضحايا مدنيين

لا يزال الوضع الأمني متوترًا على الحدود الشمالية، حيث تتعرض مناطق مثل القصر، الكواخ، سهلات الماء، وحوش السيد علي لقصف مكثف. وشهدت هذه المناطق قصفًا عنيفًا بنحو 50 صاروخًا وقذائف هاون. وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد طفل وجرح أربعة مدنيين نتيجة القصف الذي استهدف منازلهم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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وكان قد قصف الجيش السوري مساء أمس الاحد في لبنان عقب مقتل 3 من جنوده برصاص مسلحين، بينما نفى حزب الله ضلوعه في الحادثة.



ونشرت وسائل إعلام سورية مقاطع مصورة تظهر إطلاق الجيش السوري، في وقت مبكر اليوم الاثنين، قذائف المدفعية والصواريخ باتجاه داخل الأراضي غرب محافظة حمص.

وأفادت مصادر "العربية"، صباح اليوم الاثنين، بمقتل عنصر من الجيش السوري وإصابة صحفيين بصاروخ لحزب الله على الحدود .



وقالت الأنباء إن قذائف صاروخية سقطت في بلدة القصر الحدودية مصدرها ريف القصير داخل الأراضي .



وكانت وزارة الدفاع أعلنت، أن قواتها تستهدف بالمدفعية الثقيلة تجمعات لحزب الله قالت إنها قتلت جنودا من الجيش السوري على الحدود غرب حمص.



وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد ما وصفته بالتصعيد الخطير من قبل حزب الله.



في المقابل، نفى حزب الله في بيان بشكل قاطع أي له بالأحداث التي جرت على الحدود .



وقال مصدر في وزارة الدفاع إنه يوجد تنسيق مع الجيش اللبناني في مسألة ضبط الحدود.



وتحدثت وسائل إعلام سورية عن استقدام الجيش السوري تعزيزات كبيرة باتجاه الحدود مع لبنان، ونشروا مقاطع تظهر ما بدا أنها أرتال عسكرية تتحرك ليلا.



وفي وقت سابق، قال مصدر أمني سوري إن مسلحين من حزب الله عبروا الحدود من جهة ريف حمص وقتلوا 3 أفراد من الجيش السوري وسحبوهم إلى داخل الحدود .



وأضاف المصدر أن الصليب الأحمر والجيش اللبناني تسلما جثث الأفراد الثلاثة وسلّماها للجانب السوري.



وأظهر مقطع فيديو جنودا سوريين أثناء تسلم جثامين العسكريين القتلى.



وتابع المصدر أن وزارة الدفاع استنفرت قواتها في بعض المواقع الحدودية، مشيرا إلى وقوع اشتباكات بين القوات ومسلحين لبنانيين.



وأفادت تقارير بنزوح عدد من أهالي بلدات حدودية لبنانية بسبب القصف والاشتباكات.



وتحدثت مصادر إعلامية سورية عن مقتل جنديين سوريين بصاروخ موجّه أطلقه حزب الله، وعن سقوط قتلى من الحزب جراء القصف المدفعي والصاروخي من جانب الجيش السوري.



