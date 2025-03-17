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لبنان

عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة يارون ليلاً.. وتوغل اسرائيلي في بلدات جنوبية

Lebanon 24
17-03-2025 | 01:28
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صعّد جيش العدو من وتيرة اعتداءاته بعد منتصف الليل، حيث نفذت مروحيات الاباتشي عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وقرب الحدود مع فلسطين المحتلة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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كما توغلت قوة مؤللة معادية بعد منتصف الليل، في بلدة عيتا الشعب ومحيط خلة وردة وحدب عيتا.
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