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لبنان

مقتل عنصر بالجيش السوري وإصابة عدد من الصحافيين.. لحظة سقوط صاروخ عند الحدود اللبنانية ـ السورية (فيديو)

Lebanon 24
17-03-2025 | 02:10
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انتشر فيديو للحظة تعرّض الجيش السوري يرافقه صحافيون بينهم مراسل ومصور "العربية" و"الحدث" لصاروخ أطلق عند الحدود اللبنانية السورية باتجاههم.

وأدى الاستهداف لمقتل عنصر من الجيش السوري وإصابة عدد من الصحافيين بينهم مصور "العربية" و"الحدث" وتم إسعافهم. 
 
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وتشهد الحدود السورية اللبنانية تطورات ميدانية وكان آخرها أصابه مصور "العربية"، رستم صلاح، بجروح طفيفة، إضافة الى إصابة عدد من الصحفيين، أثناء رصدهم لاشتباكات متقطعة بين القوات السورية وعناصر تابعة لحزب الله، مقابل بلدة القصر قرب الحدود السورية اللبنانية.

وقد أدت هذه الاشتباكات إلى مقتل جنديٍ سوريٍ، وإصابة آخرين، حيث استهدف موقعهم بصاروخٍ موجه من قبل حزب الله.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بمقتل عنصرين اثنين من الجيش السوري عقب استهدافهم بصاروخ أطلقهُ عناصرُ حزب الله على منطقة زيتا لمحافظة حمص الواقعة عند الحدود السورية اللبنانية.

يأتي هذا بالتزامن مع انتشار الجيش السوري بشكل كامل على الحدود مع لبنان، وذلك بعد إرسال وزارة الدفاع السورية تعزيزات كبيرة للمنطقة الحدودية.

وواصلت مدفعية الجيش السوري المتمركزة بمنطقة القصير، ضرب مواقع حزب الله بمنطقة الهرمل الحدودية، مع انتشار الجيش السوري على الحدود السورية، وذلك على خلفية اختطاف حزب الله لثلاثة جنود سوريين وتصفيتهم.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع السورية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة على الحدود اللبنانية السورية بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله جاء ذلك بعد توتر كبير على الحدود وتوجه حشود عسكرية من الجهة السورية إلى الحدود مع لبنان.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن حزب الله دخل الحدود السورية وقتل ثلاثة مقاتلين تابعين للوزارة وسحبهم داخل لبنان.

وكان الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر اللبناني، السلطات السورية جثث المقاتلين الثلاثة الذين وجدوا قرب بلدة القصر بعد ظهر أمس الأحد عبر معبر جوسي القاع. 

إلى ذلك نفى حزب الله في بيان علاقته ‏بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية، أو أي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية

وأظهرت مشاهد متداولة نزوح أعداد كبيرة من سكان شرق لبنان خشية تطور الاشتباكات بين حزب الله والجيش السوري.(العربية)
 
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