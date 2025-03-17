مقتل عنصر بالجيش السوري وإصابة عدد من الصحافيين.. لحظة سقوط صاروخ عند الحدود اللبنانية ـ السورية (فيديو)

انتشر فيديو للحظة تعرّض الجيش السوري يرافقه صحافيون بينهم مراسل ومصور "العربية" و"الحدث" لصاروخ أطلق عند الحدود باتجاههم.



وأدى الاستهداف لمقتل عنصر من الجيش السوري وإصابة عدد من الصحافيين بينهم مصور "العربية" و"الحدث" وتم إسعافهم.

لحظة تعرض طاقم لاستهداف مباشر من قبل عند الحدود #قناة_العربية pic.twitter.com/3EUGVSPf23 — (@AlArabiya) March 17, 2025 Advertisement

وتشهد الحدود تطورات ميدانية وكان آخرها أصابه مصور "العربية"، رستم صلاح، بجروح طفيفة، إضافة الى إصابة عدد من الصحفيين، أثناء رصدهم لاشتباكات متقطعة بين القوات وعناصر تابعة لحزب الله، بلدة القصر قرب الحدود .



وقد أدت هذه الاشتباكات إلى مقتل جنديٍ سوريٍ، وإصابة آخرين، حيث استهدف موقعهم بصاروخٍ موجه من قبل .



وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بمقتل عنصرين اثنين من الجيش السوري عقب استهدافهم بصاروخ أطلقهُ عناصرُ على منطقة زيتا لمحافظة حمص الواقعة عند الحدود .



يأتي هذا بالتزامن مع انتشار الجيش السوري بشكل كامل على الحدود مع لبنان، وذلك بعد إرسال وزارة الدفاع تعزيزات كبيرة للمنطقة الحدودية.



وواصلت مدفعية الجيش السوري المتمركزة بمنطقة القصير، ضرب مواقع بمنطقة الهرمل الحدودية، مع انتشار الجيش السوري على الحدود ، وذلك على خلفية اختطاف لثلاثة جنود سوريين وتصفيتهم.



وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة على الحدود بعد التصعيد الخطير من قبل جاء ذلك بعد توتر كبير على الحدود وتوجه حشود عسكرية من الجهة إلى الحدود مع لبنان.



وقالت وزارة الدفاع إن دخل الحدود وقتل ثلاثة مقاتلين تابعين للوزارة وسحبهم داخل لبنان.



وكان الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر اللبناني، السلطات جثث المقاتلين الثلاثة الذين وجدوا قرب بلدة القصر بعد ظهر أمس الأحد عبر معبر جوسي القاع.



إلى ذلك نفى في بيان علاقته ‏بالأحداث التي جرت على الحدود ، أو أي أحداث تجري داخل ‏الأراضي



وأظهرت مشاهد متداولة نزوح أعداد كبيرة من سكان شرق لبنان خشية تطور الاشتباكات بين والجيش السوري.(العربية)