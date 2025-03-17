الاحزاب مُرغمة والارقام مؤشر

لفت مصدر حزبي الى أنه من المسبق للأحزاب كافة بعدم الغوص في "وحول" الإنتخابات البلدية والإختيارية بشكلٍ واسع، إلا أنها وجدت مرغمة على الإنخراط بشكلٍ مباشر بعدد من البلديات الكبرى والمتوسطة لتكون أم المعارك في مختلف المحافظات والأقضية. وأبرز هذه المدن والبلدات هي: صور ، صيدا ، بيروت ، معظم بلديات ساحل المتن وبالتحديد "الجديدة ،البوشرية، السد"، جونية، " ام المعارك " جبيل ، البترون ، شكا ، ، وعدد من بلديات عكار الكبرى وخاصة القبيات ، زحلة ، بعلبك ، عاليه ، هذا بالإضافة الى مئات البلديات التي يتراوح عدد أعضائها بين ١١ و ١٥ عضوا والتي ستكون الأحزاب منخرطة فيها كلما إقترب موعد الإستحقاق، بحسب المصدر، لأن الأرقام سوف يبنى عليها للإنتخابات النيابية المقبلة .

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