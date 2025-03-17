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لبنان

الاحزاب مُرغمة والارقام مؤشر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-03-2025 | 02:30
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لفت مصدر حزبي الى أنه بالرغم من القرار المسبق للأحزاب كافة بعدم الغوص في "وحول" الإنتخابات البلدية والإختيارية بشكلٍ واسع، إلا أنها وجدت نفسها مرغمة على الإنخراط بشكلٍ مباشر بعدد من البلديات الكبرى والمتوسطة لتكون أم المعارك في مختلف المحافظات والأقضية.  وأبرز هذه المدن والبلدات هي: صور ، صيدا ، بيروت ، معظم بلديات ساحل المتن وبالتحديد "الجديدة ،البوشرية، السد"، جونية، " ام المعارك " جبيل ، البترون ، شكا ، طرابلس ، وعدد من بلديات عكار الكبرى وخاصة القبيات ، زحلة ، بعلبك ، عاليه ، هذا بالإضافة الى مئات البلديات التي يتراوح عدد أعضائها بين ١١ و ١٥ عضوا والتي ستكون الأحزاب منخرطة فيها كلما إقترب موعد الإستحقاق، بحسب المصدر، لأن الأرقام سوف يبنى عليها للإنتخابات النيابية المقبلة .
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المصدر: لبنان 24
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