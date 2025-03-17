"القوات" لن تترك له مجالا

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تأكيدا لما سبق وكشفه "لبنان24 "اعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران انه لن يخوض المعركة البلدية بل سيكتفي بدعم مرشحين في القرى والمدن الاساسية، كما سيركز على الانتخابات النيابية.وبحسب المصادر فإن ازمة هي ان "القوات اللبنانية" ستعمل على ترشيح اكبر عدد ممكن من الحزبيين وهذا ما سيمكنها من ملء الفراغ الذي يتركه "التيار"، اذ بات لافتا ان "التيار"ملزم بدعم بعض المرشحين القواتيين في بعض القرى.وترى المصادر ان "القوات" لن تترك لـ"التيار" اي مجال بأن يتلطى خلف عونيين للقول انهم مرشحو العائلات فيدعمهم، لذلك ستعمل على ترشيح قواتيين من العائلات الاساسية.