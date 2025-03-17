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لبنان

"القوات" لن تترك له مجالا

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-03-2025 | 02:45
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تأكيدا لما سبق وكشفه "لبنان24 "اعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل انه لن يخوض المعركة البلدية بل سيكتفي بدعم مرشحين في القرى والمدن الاساسية، كما سيركز على الانتخابات النيابية.
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وبحسب المصادر فإن ازمة التيار هي ان "القوات اللبنانية" ستعمل على ترشيح اكبر عدد ممكن من الحزبيين وهذا ما سيمكنها من ملء الفراغ الذي يتركه "التيار"، اذ بات لافتا ان "التيار"ملزم بدعم بعض المرشحين القواتيين في بعض القرى.
وترى المصادر ان "القوات" لن تترك لـ"التيار" اي مجال بأن يتلطى خلف عونيين للقول انهم مرشحو العائلات فيدعمهم، لذلك ستعمل على ترشيح قواتيين من العائلات الاساسية.

المصدر: لبنان 24
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