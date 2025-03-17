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لبنان

بوشكيان: أنطوان كرباج جعل من الخشبة وطنًا

Lebanon 24
17-03-2025 | 03:24
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كتب النائب جورج بوشكيان على حسابه على "فيسبوك": "أنطوان كرباج، عملاق المسرح الذي جعل من الخشبة وطنًا، ومن الكلمة نبضًا حيًا في وجدان اللبنانيين. من بربر آغا إلى جان فالجان، من فاتك المتسلط إلى حرامي المحطة، أدوار حفرت في الذاكرة وأضاءت درب الفن والثقافة. برحيله، يخسر لبنان رمزًا من رموز الإبداع، ويبقى صوته حاضرًا في كل مشهد وذكرى. واليوم. تسدل الستارة على مسيرة لا تنطفئ".
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