بوشكيان: أنطوان كرباج جعل من الخشبة وطنًا

كتب بوشكيان على حسابه على "فيسبوك": "أنطوان كرباج، عملاق المسرح الذي جعل من الخشبة وطنًا، ومن الكلمة نبضًا حيًا في وجدان اللبنانيين. من بربر آغا إلى جان فالجان، من فاتك المتسلط إلى حرامي المحطة، أدوار حفرت في الذاكرة وأضاءت درب الفن والثقافة. برحيله، يخسر رمزًا من رموز الإبداع، ويبقى صوته حاضرًا في كل مشهد وذكرى. واليوم. تسدل الستارة على مسيرة لا تنطفئ".

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