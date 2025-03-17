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لبنان

التيار الوطني الحر ينعى أنطوان كرباج: لتكريمه بحفظ تراثه الفني للأجيال المقبلة

Lebanon 24
17-03-2025 | 03:36
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صدر عن قسم العلاقات الثقافية في التيار الوطني الحر البيان الآتي: 
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"رحل أنطوان كرباج آخر كبار الجيل الذهبي من ممثلي المسرح والتلفزيون في لبنان. عاشق المسرح أغنى فنّ التمثيل بأعمال كرّست الحضور الكبير للبنان في الدراما العربية."

وتقدم التيار الوطني من أولاده مازن، ورولا، ووليد ومن جميع اللبنانيين بالتعازي، داعيا إلى تكريمه بحفظ تراثه الفني للأجيال المقبلة.
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