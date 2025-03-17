التيار الوطني الحر ينعى أنطوان كرباج: لتكريمه بحفظ تراثه الفني للأجيال المقبلة

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صدر عن قسم الثقافية في الوطني الحر الآتي:"رحل أنطوان كرباج آخر كبار الجيل الذهبي من ممثلي المسرح والتلفزيون في لبنان. عاشق المسرح أغنى فنّ التمثيل بأعمال كرّست الحضور الكبير للبنان في الدراما ."وتقدم الوطني من أولاده مازن، ورولا، ووليد ومن جميع اللبنانيين بالتعازي، داعيا إلى تكريمه بحفظ تراثه الفني للأجيال المقبلة.